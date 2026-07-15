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Eurostat: România, sub media UE la renovările pentru eficiență energetică a locuințelor

de Redacția Jurnalul    |    15 Iul 2026   •   11:30
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Eurostat: România, sub media UE la renovările pentru eficiență energetică a locuințelor
23,9% dintre locuitorii Uniunii Europene declarau că locuința lor a beneficiat de lucrări de eficientizare energetică în ultimii cinci ani

Mai puțin de 20% dintre români trăiau în 2025 în locuințe a căror eficiență energetică a fost îmbunătățită în ultimii cinci ani, sub media Uniunii Europene. Cele mai multe locuințe modernizate din punct de vedere energetic se găsesc în Țările de Jos, iar cele mai puține în Italia.

Potrivit Eurostat, în 2025, 23,9% dintre locuitorii Uniunii Europene declarau că locuința lor a beneficiat de lucrări de eficientizare energetică în ultimii cinci ani, comparativ cu 25,8% în 2023.

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România se situează sub media UE, cu doar 19,1% dintre locuitori care trăiesc în locuințe modernizate din punct de vedere energetic în ultimii cinci ani. Bulgaria ajunge la 29,9%, Ungaria la 28,9%, iar Serbia, țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, la 20,9%.

Cele mai multe locuințe modernizate din punct de vedere energetic se găsesc în Olanda, iar cele mai puține în Italia. În Olanda, 60,5% dintre locuitori trăiesc în locuințe modernizate pentru creșterea eficienței energetice. În schimb, în Italia ponderea este de doar 2,6%, cea mai mică din Uniunea Europeană. Între cele două se situează Danemarca (34%), Franța și Slovenia (ambele cu 33,3%), respectiv Malta (7,8%) și Grecia (9,5%).

Datele Eurostat arată că persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială reușesc mai rar să investească în eficiența energetică a locuințelor. În această categorie, doar 17,4% dintre europeni au declarat că locuința lor a fost modernizată în ultimii cinci ani. În cazul persoanelor care nu se confruntă cu dificultăți financiare, ponderea ajunge la 25,6%.

Cele mai mari diferențe între cele două categorii au fost înregistrate în Olanda, Cipru și Danemarca, unde persoanele cu venituri mai mari au beneficiat într-o măsură mult mai mare de astfel de renovări.

În Uniunea Europeană, 26,9% dintre proprietari locuiesc în case sau apartamente care au fost modernizate pentru a reduce consumul de energie în ultimii cinci ani. În cazul chiriașilor, ponderea este de 16,7%.

Diferențe apar și în funcție de tipul locuinței. 30,5% dintre cei care locuiesc la casă au făcut astfel de lucrări, comparativ cu 16,6% dintre cei care locuiesc la bloc.

Potrivit Eurostat, Persoanele care locuiesc în clădiri construite după 2011 au mai rar dificultăți în a-și încălzi locuința și au mai puține restanțe la plata facturilor de utilități decât cele care locuiesc în imobile mai vechi.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: eurostat eficienta energetica locuinţe
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