Sfârșitul visului: Franța, asfixiată după semifinala cu Spania

Spania a spulberat visul Franței de a juca a treia finală mondială consecutivă, impunându-se cu 2-0 marți seară, la Dallas, într-o semifinală în care echipa lui Luis de la Fuente a controlat aproape fiecare fază a jocului. Golurile lui Mikel Oyarzabal (min. 22, penalty) și Pedro Porro (min. 58) au trimis Spania în a doua finală mondială din istorie, după cea câștigată în 2010, în timp ce Franța va disputa finala mică.

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Cum s-a jucat meciul

Spania și-a impus stilul de joc încă din primele minute, controlând posesia și mijlocul terenului prin dubla Rodri - Fabian Ruiz, aceeași formulă care o dusese pe „La Roja" în semifinalele EURO 2024. Atacul francez, format din Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé și Michael Olise — unul dintre cele mai temute triouri ofensive ale turneului — a fost practic neutralizat pe toată durata partidei, fără să reușească să pună probleme reale porții apărate de Unai Simon.

Faza decisivă a primei reprize a venit în minutul 22: Lucas Digne l-a faultat pe Lamine Yamal în careu, arbitrul salvadorian Iván Barton a acordat penalty, decizie menținută după verificarea VAR, iar Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. În repriza secundă, Pedro Porro a dus scorul la 2-0, în minutul 58, sigilând practic calificarea Spaniei.

Controversa arbitrajului

Decizia de penalty a rămas principalul subiect de dispută după fluierul final. Francezii au susținut că mingea l-ar fi atins pe Yamal la braț înaintea contactului cu Digne, ceea ce ar fi trebuit să anuleze acordarea penalty-ului. Fostul arbitru spaniol Eduardo Iturralde González a explicat că o eventuală mână în atac, dacă ar fi fost considerată sancționabilă și direct legată de obținerea loviturii de pedeapsă, ar fi putut duce într-adevăr la anulare — însă reluările au generat interpretări diferite, iar contactul a fost în cele din urmă considerat accidental.

O a doua fază controversată a vizat o intrare a lui Michael Olise asupra lui Rodri, pentru care unii comentatori au cerut eliminare; Barton nu a acordat niciun cartonaș, deși Iturralde González a apreciat că situația merita cel puțin un avertisment. Iván Barton, arbitru FIFA din 2018, cu experiență la Cupa Mondială din Qatar și la turnee CONCACAF, a mai fost în centrul unor controverse — inclusiv un meci SUA-Mexic din 2023 oprit înainte de vreme din cauza scandărilor homofobe din tribune.

„Nu am făcut meciul pe care voiam să-l facem": reacția lui Mbappé

Kylian Mbappé a oferit una dintre cele mai directe analize ale înfrângerii, recunoscând deschis eșecul tactic al Franței: „N-am făcut meciul pe care voiam să-l facem, fie tactic, fie tehnic, fie la nivelul general pe care l-am oferit. Când nu faci ceea ce trebuie să faci într-o semifinală de Cupă Mondială, nu câștigi." Atacantul francez a detaliat problema din pressing: „Ne-am trezit mereu în trei contra doi la mijloc, iar împotriva Spaniei este deja complicat. Fabian Ruiz și Rodri au avut foarte mult timp să joace. A fost o lipsă de comunicare în pressing."

Deschamps, la rândul lui, a recunoscut superioritatea adversarei, dar conferința sa de presă a căpătat un ton tensionat odată ajunsă la subiectul arbitrajului: „Suntem dezamăgiți, desigur. Sunt lucruri pe care nu le-am făcut bine. Dar permiteți-mi să vă întreb: credeți că arbitrul a fost la nivelul necesar pentru a conduce o semifinală?" Întrebat direct dacă Barton nu ar fi trebuit delegat la acest meci, selecționerul a făcut un pas înapoi: „Nu am spus asta. Eu doar am pus o întrebare. Voi ce credeți? Uitați-vă la meci."

„Cea mai bună națională a planetei": bucuria lui De la Fuente

De cealaltă parte, Luis de la Fuente a avut un discurs emoționant după calificare: „E greu de descris ce simțim, dar e bucurie pură. Acest grup de jucători este excepțional. Mai avem un pas de făcut." Selecționerul spaniol a lăudat și adversarul: „Am întâlnit una dintre cele mai puternice naționale din lume, dar ei au întâlnit cea mai bună națională a planetei. Echipa noastră a făcut ca dificilul să pară ușor."

Lamine Yamal, criticat pentru golgeterajul modest din acest turneu (un singur gol marcat), a rămas calm în fața presei: „Fiecare turneu este diferit. Nu cred că este vina antrenorului că nu am marcat cinci goluri. Nu mă îngrijorează: câștigăm."

Presa din Hexagon, fără menajamente cu Les Bleus după eliminare

Reacțiile din presa franceză au fost dure. L'Équipe a titrat că „echipa Franței a fost surclasată de Spania și eliminată în semifinalele Cupei Mondiale", descriind formația lui Deschamps drept „asfixiată în toate sectoarele jocului". Eurosport Franța a ales titlul „Sfârșitul visului", notând că Franța „nu a existat" în cele 90 de minute, iar RTL a scris despre un „final crud pentru Les Bleus", amintind că este a treia înfrângere a Franței în fața Spaniei în doi ani — după EURO 2024 și Liga Națiunilor 2025 — și că partida ar putea rămâne una dintre ultimele imagini ale erei Deschamps la cârma naționalei. Le Parisien a ales o formulare mai directă: „Les Bleus, învinși de La Roja."

Pentru Franța, eliminarea înseamnă ratarea celei de-a treia finale mondiale consecutive, după titlul din 2018 și finala pierdută în 2022 — o performanță care ar fi egalat recordul Germaniei de Vest (1982-1990). „Les Bleus" vor disputa finala mică împotriva învinsei din semifinala Anglia - Argentina, programată miercuri seară. Spania, în schimb, se pregătește pentru a doua sa finală mondială din istorie, la 16 ani distanță de triumful din 2010, și va înfrunta câștigătoarea aceleiași semifinale, duminică, 19 iulie, pe MetLife Stadium din New Jersey.