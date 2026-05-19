Expiră emiterea gratuită a buletinelor electronice. De când vor trebui românii să plătească?

Autoritățile anunță că termenul-limită pentru emiterea fără costuri expiră la 30 iunie 2026, iar de la 1 iulie 2026 documentul va fi eliberat contra unei taxe de 70 de lei.

Când devin obligatorii CI electronice?

În prerzent, emiterea buletinului electronic este finanțată prin fonduri din PNRR, în cadrul programului de digitalizare a serviciilor publice. După expirarea acestei perioade, costurile vor fi suportate de solicitanți.

Autoritățile pregătesc trecerea completă la noul sistem, iar din 2031 cărțile electronice de identitate ar urma să devină obligatorii pentru cetățeni.

Cum arată buletinele electronice?

Noile documente au dimensiunea unui card bancar și includ elemente avansate de securitate, menite să reducă riscul de falsificare și furt de identitate. Cartea electronică poate fi solicitată la orice serviciu de Evidența Populației din țară, indiferent de localitatea de domiciliu.

Programarea pentru depunerea cererii se face exclusiv online, prin platforma hub.mai.gov.ro, însă solicitantul trebuie să se prezinte personal la ghișeu pentru realizarea fotografiei și preluarea amprentelor a două degete.

Introducerea noilor cărți electronice de identitate a fost solicitată României de către Uniunea Europeană încă din 2019. Totuși, infrastructura necesară implementării nu a fost finalizată înainte de 2024, iar distribuirea documentelor a început etapizat din 2025, mai întâi în marile orașe.

Ce conțin buletinele electronice?

Buletinele electronice vor conține atât informațiile existente pe actualele cărți de identitate — nume, prenume, cetățenie, data nașterii, sex, imagine facială, CNP și semnătură — cât și date suplimentare, precum prenumele părinților, domiciliul, amprentele digitale și certificate pentru autentificare sau semnătură electronică.

Noile reguli sunt prevăzute în Ordonanța nr. 12/2023 privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate, publicată în Monitorul Oficial.

În ceea ce privește perioada de valabilitate, documentele vor fi emise pentru 5 ani în cazul persoanelor cu vârste între 14 și 18 ani și pe 10 ani pentru adulți. Cetățenii care au depășit vârsta de 70 de ani vor beneficia de cărți electronice de identitate cu valabilitate nelimitată, potrivit stiripesurse.ro.