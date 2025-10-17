Bujduveanu: Urgent Distrigaz va modifica sigiliile

„Propunerea mea este că nu vom aștepta ca această discuție să fie una națională. Dacă vedem că se pot întâmpla asemenea accidente care aduc la pierdere de vieți, urgent Distrigaz, la solicitarea autorității Primăriei Municipiului București, va modifica acele sigilii, le va acoperi, le va închide, pentru că rolul sigiliului este ca să nu poată cineva să-l deschidă", a declarat Bujduveanu.

Sigiliul nu are un rol economic, ci unul de siguranță în situații de urgență.

„Vedem în momentul de față că cineva a nesocotit intervenția pompierilor și a Distrigaz de a repune sigiliul la loc și de a reporni gazul și ne uităm la o tragedie", a explicat Bujduveanu.

Primarul interimar a precizat că autoritățile vor continua monitorizarea instalațiilor de gaz și că verificările tehnice vor stabili măsurile suplimentare necesare pentru siguranța blocurilor din București.

De asemenea, Bujduveanu a dat asigurări că Primăria, împreună cu Prefectura și Ministerul Afacerilor Interne, va sprijini continuu familiile afectate, asigurându-le atât adăpost temporar, cât și condiții adecvate de trai până la finalizarea expertizelor tehnice.

La rândul său, Raed Arafat a spus că „cineva trebuie să fie tras la răspundere pentru pierderea de vieți în municipiul București. Bineînțeles, a intrat în atenția Parchetului și Parchetul de acum va conduce și va supravegea ancheta”.

Arafat afirmă că: „ieri au fost colegii de la ISU, au închis gazul, a venit Distrigaz, a păstrat gazul închis, a pus sigiluri. Ce s-a întâmplat înainte? Ce s-a întâmplat după? Astea sunt obiectele unei anchete foarte serioase, să înțelegem ce s-a întâmplat. Dacă a fost neglijență undeva, dacă nu s-a sesizat ceva. Dar ce putem spune din acest proces verbal este că ieri au fost, că gazul a fost închis de la sosiria pompierilor și predat Distrigazului care l-a păstrat închis. Astea sunt informațiile care le am acum”.

