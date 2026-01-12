x close
Liderul PUSL Olt: Slatina plătește mai mult, deși are 80 de milioane de lei nefolosiți în buget

de Redacția Jurnalul    |    12 Ian 2026   •   10:58
Liderul PUSL Olt, Cristian Cismaru, atrage atenția asupra dezechilibrului creat de decizia administrației locale din Slatina de a majora taxele și impozitele locale peste nivelul impus la nivel național, în condițiile în care municipiul a încheiat anul 2025 cu un excedent bugetar de aproximativ 80 de milioane de lei.

Potrivit acestuia, primarul a aplicat cote adiționale între 30% și 49% pentru impozitarea mijloacelor de transport, deși această măsură era opțională și a fost evitată de numeroase administrații locale din țară.

Cristian Cismaru subliniază că această politică fiscală a dus la creșterea poverii asupra populației fără ca efectele să se regăsească în investiții sau în calitatea serviciilor publice.

„Oamenii contribuie mai mult, dar nu văd în schimb o dezvoltare pe măsura efortului lor”, a declarat liderul PUSL Olt.

PUSL solicită revizuirea nivelului taxelor locale și prezentarea unui plan transparent de investiții pentru municipiul Slatina.

