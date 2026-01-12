x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Administrația americană trimite sute de agenți federali în Minneapolis

Administrația americană trimite sute de agenți federali în Minneapolis

de Redacția Jurnalul    |    12 Ian 2026   •   11:15
Administrația americană trimite sute de agenți federali în Minneapolis
Sursa foto: Proteste la Minneapolis contra agenților ICE

Administrația Trump a declarat că va trimite sute de ofițeri federali la Minneapolis, la câteva zile după moartea unei femei care a fost împușcată de un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) în oraș.

Secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, Kristi Noem, a declarat pentru Fox News că „alte sute” de oameni vor fi trimiși în zonă „pentru a permite ICE și membrilor Patrulei de Frontieră care lucrează în Minneapolis să o facă în siguranță”, potrivit BBC.

Proteste împotriva aplicării legilor privind imigrația au avut loc în orașe din SUA după ce Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcată mortal în mașina sa, miercuri.

Administrația Trump susține că agentul a acționat în autoapărare. Oficialii locali insistă că femeia nu reprezenta niciun pericol.

Noem a declarat că ofițerii vor sosi „astăzi și mâine” și a avertizat că se vor lua măsuri dacă oamenii vor încerca să le obstrucționeze munca. „Dacă desfășoară activități violente împotriva forțelor de ordine, dacă ne împiedică operațiunile, aceasta este o infracțiune și îi vom trage la răspundere pentru aceste consecințe”, a spus ea.

Protestatarii s-au adunat sâmbătă la Minneapolis, proteste anti-ICE având loc și în alte părți ale SUA, inclusiv în Austin, Seattle, New York și Los Angeles. Poliția din Minneapolis a estimat că „zeci de mii de oameni” au participat la mitingul și marșul „ICE out of Minnesota”, care au început sâmbătă în Powderhorn Park.

Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a declarat că protestul a fost „pașnic”.

Poliția a declarat că 31 de persoane au fost arestate în urma protestelor de vineri și sâmbătă.

Minnesota a înregistrat deja o creștere a numărului de oficiali federali în domeniul aplicării legii, pe măsură ce administrația Trump intensifică aplicarea legilor privind imigrația în stat.

Primarul din Minneapolis a adăugat că forțele de ordine locale ale orașului erau „depășite numeric de numărul de agenți ICE și chiar mai mulți”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Minneapolis agenti federali
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri