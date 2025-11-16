Explozie de magazine online fantomă pe internet: Site-ul dispare după ce plătești!

Folosesc reduceri „de nerefuzat” și solicită plata integrală în avans. După ce comanda este plasată… dispar fără urmă, iar produsele nu ajung niciodată.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă în pragul sezonului de cumpărături. În această perioadă, în care românii caută reduceri și cadouri cu livrare rapidă, se înmulțesc escrocheriile online prin magazine fantomă – site-uri care imită perfect branduri cunoscute, încasează banii și dispar fără urmă.

Cum acționează escrocii

Potrivit DNSC, atacatorii lansează pagini web care par complet legitime: au logo-uri, poze și prezentări identice cu cele ale retailerilor reali. Ofertele afișate sunt „prea bune ca să fie adevărate”, iar plata este cerută integral în avans.

După ce clientul plasează comanda și achită, magazinul se închide brusc. Produsele nu ajung niciodată, iar escrocii devin imposibil de contactat.

Detaliul care te poate salva: adresa web

Specialiștii DNSC avertizează că cele mai multe fraude pot fi evitate dacă utilizatorii verifică domeniul site-ului. Escrocii folosesc adesea:

litere inversate sau înlocuite (ex: „zara-shop” în loc de „zara.com”)

extensii suspecte (.shop, .store, .top, .xyz) Citește pe Antena3.ro Un avion rusesc a început să se dezintegreze în zbor: 90 de pasageri se aflau la bord. Momentul a fost filmat

pagini accesate prin linkuri din e-mail sau rețele sociale

Unele site-uri sunt atât de bine construite, încât diferențele sunt aproape insesizabile, ceea ce face vigilența absolut necesară.

Cum te protejezi – recomandările DNSC

Pentru a evita capcanele magazinelor false, instituția recomandă:

Verifică domeniul site-ului , comparându-l cu cel oficial al brandului.

Nu accesa linkuri primite prin e-mail sau social media de la surse necunoscute.

Caută recenzii reale , nu doar testimoniale afișate pe site.

Analizează datele de contact – un magazin legitim oferă adresă, număr de telefon și CUI.

Folosește metode sigure de plată , evitând transferurile directe în conturi personale.

Verifică politica de retur și secțiunea „Termeni și condiții” .

Raportează site-urile suspecte pe platformele oficiale: pnrisc.dnsc.ro infocons.ro



DNSC și InfoCons, front comun împotriva fraudelor

În această perioadă de vârf, DNSC și InfoCons colaborează pentru a oferi publicului informații actualizate, ghiduri și alerte privind cele mai noi metode de atac folosite de infractorii cibernetici.