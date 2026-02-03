Cum a fost păcălită o femeie de afaceri din Satu Mare cu 2,5 milioane de dolari de falsul „prinț al Dubaiului”

I-a promis iubire și milioane: cum a fost ruinată o sătmăreancă de „prințul Dubaiului”

O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut peste 2,5 milioane de dolari într-una dintre cele mai elaborate escrocherii online de tip romance scam. Păcălită de un bărbat din Nigeria care se prezenta drept prinț moștenitor al Dubaiului, aceasta a fost atrasă într-o combinație sofisticată de promisiuni romantice, investiții fictive și manipulare emoțională. Cazul a fost documentat de jurnaliștii OCCRP.

Contactul inițial: LinkedIn și promisiunea unor investiții uriașe

Escrocheria a început în urmă cu aproximativ trei ani, pe LinkedIn, unde femeia a fost abordată de un bărbat care pretindea că este Prințul Moștenitor al Dubaiului. Acesta i-a propus un parteneriat într-o fundație umanitară ce urma să deruleze proiecte în România, cu un buget declarat de sute de milioane de lire sterline.

După luni de discuții constante, relația profesională s-a transformat într-una personală. Falsul prinț i-a promis căsătoria și un viitor comun, consolidându-i încrederea și determinând-o să creadă în legitimitatea proiectului, scrie Presa SM.

Conturi false și „taxe” inventate pentru acces la bani inexistenți

Ulterior, femeia a fost pusă în legătură cu un presupus manager financiar din Londra, care a ajutat-o să deschidă un cont online ce afișa peste 200 de milioane de lire sterline. Contul era însă complet fals.

Pentru a putea „debloca” fondurile și a efectua retrageri, victima a fost convinsă să plătească diverse taxe, comisioane și garanții financiare. În acest mod, ea a transferat peste 2,5 milioane de dolari, bani proveniți din credite bancare, ipotecarea locuinței și fondurile firmei pe care o conducea.

Dezvăluirea șocantă: complicii au recunoscut frauda

Cazul a luat o turnură neașteptată când doi dintre complicii escrocului au contactat direct victima. Unul dintre ei, prezentat anterior drept consilier financiar, i-a mărturisit că întreaga poveste este o fraudă și că prejudiciul depășește 3 milioane de euro.

Potrivit acestuia, Henry Eke – numele real al falsului prinț – folosea inclusiv ritualuri juju și voodoo african pentru a-și intimida victimele și pentru a-și construi aura de putere și autoritate. Chiar și după aceste dezvăluiri, escrocul a continuat să nege totul și a refuzat returnarea banilor.

Viață de lux finanțată din banii victimei

Henry Eke, cunoscut în Nigeria sub porecla „Excess Money”, a dus un stil de viață extravagant din sumele obținute prin fraudă: vacanțe exotice, zboruri la clasa business, SUV-uri de lux, ceasuri scumpe și apariții alături de vedete locale.

Jurnaliștii OCCRP au identificat inclusiv vila sa din Abuja, folosind date imobiliare și informații publice. În paralel, acesta se prezenta drept filantrop, implicat în proiecte caritabile și campanii împotriva violenței de gen. O parte din banii obținuți de la sătmăreancă au fost direcționați către o fundație controlată chiar de Eke.

Ancheta DIICOT și avertismentul specialiștilor

Cazul femeii de afaceri din Satu Mare este investigat de structurile SCCO/DIICOT, însă, potrivit informațiilor publice, niciunul dintre cei doi bărbați implicați nu are, deocamdată, calitatea de suspect sau inculpat, potrivit Observator.

Specialiștii avertizează că identitățile „regale”, promisiunile de investiții uriașe și conturile online cu sume impresionante sunt semnale clare de fraudă. Orice solicitare de transfer de bani trebuie verificată prin canale oficiale înainte de a fi onorată.