„Nu sunt adeptul concedierilor, mai ales subiective”, spune ministrul Muncii, Florin Manole

Petre Florin Manole explică la RFI ce presupune reforma administrației, din perspectiva Ministerului Muncii: „Avem un document în lucru, care va duce la comasarea unora dintre deconcentrate. Avem un document în lucru, prin care întărim Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, mai ales în partea de servicii și în partea de control, pentru că avem multe fraude în sistem și e nevoie să le combatem, pentru a redirecționa resursele către toți cei care au reală nevoie. Evident, această reformă din domeniul dizabilității se va face fără a afecta pe nici unul dintre oamenii care sunt legitimi în acest sistem și care au beneficii legitime, nu reevaluăm oameni, nu tăiem beneficiile meritate nimănui, dar avem cazuri de județe în care controalele au arătat că sunt până la 25% și chiar peste 25% dintre dosarele evaluate din eșantioane sunt cu semne clare de fraudă”.

Ministrul Muncii subliniază că e nevoie de o reformă în instituția pe care o conduce, dar fără concedieri: „Da, avem nevoie de reformă în instituțiile Ministerului Muncii, dar vă spun cu asumare personală fermă, cred că asta va presupune realocare de resurse umane, nu darea afară a oamenilor, nu sunt adeptul acestei idei, nu cred că sistemul bugetar din domeniul Muncii este suprapopulat, cred că mai avem nevoie de oameni pentru servicii de calitate și dacă undeva sunt prea mulți, trebuie realocați, dar nu sunt adeptul concedierilor, mai ales subiective”.

Întrebat cum va reduce din cheltuieli, dacă nu va da oameni afară, Petre Florin Manole a explicat: „Suntem aproape de finalul procedurii, e doar o chestiune de timp, nu de documente sau de altceva, prin care renunțăm la o chirie de 30.000 de euro, pe care o plătea lunar ministerul pentru un sediu din București. Putem, să ne relocăm colegii în alte spații, cu respectarea drepturilor lor la condiții de muncă decente, nu altfel și să renunțăm la acea chirie (...). Era un sediu al Ministerului Muncii, moștenit de la Ministerul Familiei, dar Ministerul Muncii, spre deosebire de fostul Minister al Familiei, are suficiente spații”.

Ministrul Muncii precizează că a renunțat la un atașat de muncă din Dubai: „Am mai făcut o economie. Am avut un atașat de muncă la Dubai. Era un pic neadecvat, având în vedere numărul de cetățeni români care lucrează în zonă. Avem însă foarte mulți cetățeni români, care lucrează de exemplu în Marea Britanie și am putut să realocăm resursa umană dintr-un loc unde era poate mai puțină nevoie, cu siguranță era mai puțină nevoie, Dubai, într-un loc în care era și este mult mai multă nevoie de suport pentru comunitatea românească ce lucrează în străinătate, în Marea Britanie, la Londra, în cazul acesta”.

Întrebat ce șanse sunt ca PSD să rupă coaliția, din cauza reformei administrației publice locale, Petre Florin Manole a răspuns: „Noi nu am intrat în această coaliție pentru a o rupe. PSD nu blochează reformele. Vă dau exemple numeroase, dacă vreți. Vorbim de pensii Pilon II, Ministerul Muncii, reformă care nu a fost blocată, legislație adoptată acum câteva săptămâni. Vorbim de pensiile magistraților, Ministerul Muncii și Ministerul Justiției. Vorbim de reforma în Sănătate, domnul ministru Rogobete. Deci nu, nu blocăm reformele, însă există teme pe care considerăm că e nevoie să măsori de mai multe ori, înainte să tai și e evident că există mari diferențe între comunități locale, în zone diferite, cu dezvoltare economică diferită, cu capacitate administrativă sau financiară diferită, nu poți să zici tai de peste tot identic, pentru că nu sunt situații identice”.

