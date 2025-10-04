x close
Florin Manole: „Nothing for Roma without Roma” devine realitate la nivel european

de Redacția Jurnalul    |    04 Oct 2025   •   13:40
Ministrul muncii, Florin Manole, a participat la Bruxelles la European Platform for Roma Inclusion, subliniind că vocea comunității rome este tot mai mult integrată în procesul decizional european, iar principiul „Nothing for Roma without Roma” începe să se concretizeze.

La eveniment au participat romi din întreaga Europă, precum și oficiali de rang înalt din Comisia Europeană și guvernele naționale, marcând un moment important pentru incluziunea comunității rome.

Florin Manole a evidențiat că discuțiile s-au axat pe teme esențiale precum educația, locurile de muncă, combaterea discriminării și sprijinul pe care instituțiile europene îl pot acorda inițiativelor naționale.

Ministrul a subliniat că participarea romilor nu mai este limitată la locurile rezervate societății civile, ci aceștia sunt prezenți și printre reprezentanții guvernelor și ai instituțiilor europene, semn al recunoașterii și valorizării rolului lor în luarea deciziilor.

„Acesta este un pas bun: recunoașterea faptului că nimic nu poate fi construit pentru romi, fără romi”, a afirmat Manole, subliniind importanța implicării directe a comunității în dezvoltarea politicilor europene de incluziune.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Florin Manole romi Europa
