Florin Manole: „Nothing for Roma without Roma” devine realitate la nivel european

La eveniment au participat romi din întreaga Europă, precum și oficiali de rang înalt din Comisia Europeană și guvernele naționale, marcând un moment important pentru incluziunea comunității rome.

Florin Manole a evidențiat că discuțiile s-au axat pe teme esențiale precum educația, locurile de muncă, combaterea discriminării și sprijinul pe care instituțiile europene îl pot acorda inițiativelor naționale.

Ministrul a subliniat că participarea romilor nu mai este limitată la locurile rezervate societății civile, ci aceștia sunt prezenți și printre reprezentanții guvernelor și ai instituțiilor europene, semn al recunoașterii și valorizării rolului lor în luarea deciziilor.

„Acesta este un pas bun: recunoașterea faptului că nimic nu poate fi construit pentru romi, fără romi”, a afirmat Manole, subliniind importanța implicării directe a comunității în dezvoltarea politicilor europene de incluziune.

