Fluturele „coada rândunicii”, specie periclitată în România, surprins în Munții Bucegi

Vali Bălan, reprezentant al parcului, a reușit să imortalizeze un exemplar din specia Papilio machaon, unul dintre cei mai frumoși și totodată vulnerabili fluturi din România.

Fotografia îl surprinde odihnindu-se pe o ramură de molid, într-un cadru natural deosebit.

O specie periclitată în România

Fluturele Papilio machaon, cunoscut și sub denumirea populară de „coada rândunicii”, face parte din familia Papilionidae și este considerat periclitat pe teritoriul României. Prezența sa în zonele montane și în habitatele bine conservate este un indicator al sănătății ecosistemului.

Unde trăiește

Acest fluture preferă pajiștile bogate în flori de la marginea pădurilor, grădinile pline de vegetație, rariștile, luncile sau pantele montane înierbate. Deși poate fi întâlnit în mai multe zone, este mai frecvent în regiunile montane, unde găsește condițiile optime pentru hrană și reproducere.

Comportament și particularități

Papilio machaon este o specie diurnă, activă mai ales în zilele calde și însorite. Adulții au un zbor rapid, ramat, dar și elegant, reușind adesea să planeze pe distanțe mari. Masculii se disting printr-un comportament teritorial puternic, patrulând în zonele preferate și alungând alți masculi pentru a-și proteja teritoriul.

Această întâlnire reamintește importanța protejării habitatelor naturale din România și a biodiversității din zonele montane. Parcul Natural Bucegi continuă să fie un refugiu pentru numeroase specii rare, iar fiecare astfel de apariție reprezintă un semnal pozitiv pentru conservarea naturii.

