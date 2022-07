FMI intenționează să revizuiască ''semnificativ'' estimările privind evoluţia economiei mondiale

Creşterea preţurilor la alimente şi energie, încetinirea fluxurilor de capital către pieţele emergente, continuarea pandemiei şi încetinirea economiei chineze creează "mult mai multe provocări" pentru factorii de decizie, a declarat duminică directorul de strategie de la FMI, Ceyla Pazarbasioglu la un panel organizat cu prilejul reuniunii miniştrilor de finanţe şi guvernatorii băncilor centrale din G20, care a are loc la Bali (Indonezia).



"Este vorba de şocuri după şocuri care afectează serios economia mondială", a spus Ceyla Pazarbasioglu.



Aceste declaraţii vin după ce reuniunea miniştrilor de finanţe şi guvernatorilor băncilor centrale din statele G20 s-a încheiat sâmbătă fără un comunicat comun, ceea ce scoate în evidenţă dificultăţile de coordonare a unui răspuns global la creşterea inflaţiei şi îngrijorărilor cu privire la o recesiune.



Cu prilejul celui mai recent raport "World Economic Outlook", publicat în luna aprilie, FMI şi-a revizuit deja, în jos, estimările privind evoluţia economiei mondiale în acest an, până la 3,6%, faţă de un avans de 4,4% prognozat înainte de începutul războiului din Ucraina.



În următoarele prognoze, ce urmează a fi publicate în cursul acestei luni, "ne vom înrăutăţi în mod semnificativ prognozele", a avertizat Ceyla Pazarbasioglu.



Oficialii băncilor centrale din întreaga lume au dificultăţi în a găsi răspunsul adecvat la creşterile de preţuri care sunt stimulate de problemele pe partea de aprovizionare.



"Calea spre o aterizare lină se îngustează; credem în continuare că aceasta este o traiectorie fezabilă dar cu siguranţă nu una foarte uşoară. Acolo unde băncile centrale modifică politică monetară într-o manieră rapidă şi decisivă şi au un răspuns la inflaţie, aceasta este mai propice pentru o aterizare lină", a declarat şi directorul de cercetare de la Banca Reglementelor Internaţionale, Hyun Song Shin, prezent la acelaşi panel de la Bali.



În cazul României, FMI şi-a revizuit, în luna aprilie, în mod semnificativ estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, de la 4,8% cât estima în toamnă până la 2,2%.