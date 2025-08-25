Polițiștii de frontieră au confiscat bunuri contrafăcute de peste 1 milion de euro

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, pe 24 august, bunuri contrafăcute în valoare de peste 1 milion de euro, în urma unor controale desfășurate la Vama Veche, Ostrov și Isaccea.

Primul caz a fost înregistrat la Mangalia, unde un microbuz cu numere de Ucraina, verificat în apropierea fostului punct de frontieră Vama Veche, transporta aproximativ 900 de articole vestimentare și 100 de parfumuri.

Produsele purtau însemnele unor mărci renumite și au fost estimate la 2,2 milioane lei.

Ulterior, în zona Ostrov, polițiștii au oprit un autoturism în care au găsit 70 de articole vestimentare susceptibile a fi contrafăcute, cu o valoare de aproximativ 20.000 lei.

Tot în aceeași zi, în Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, polițiștii și inspectorii vamali au descoperit, în două ansambluri rutiere care circulau pe ruta Polonia- Ucraina, 350 de rochii și 21 de rulouri de material textil inscripționate cu mărci protejate.

Valoarea totală a bunurilor a fost estimată la 3,2 milioane lei.

În toate cele trei cazuri, persoanele implicate nu au putut prezenta documente de proveniență sau acordul titularilor de marcă.

Bunurile, estimate la 5,5 milioane lei dacă ar fi fost comercializate ca originale, au fost confiscate, iar polițiștii au deschis dosare penale pentru punerea în circulație de produse care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală.

(sursa: Mediafax)