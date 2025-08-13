Fumatul, interzis de miercuri în stații, parcuri și bazele sportive din Cluj-Napoca

Potrivit autorităților locale, în parcuri și în bazele sportive sunt amenajate și semnalizate locuri speciale pentru fumat.

Măsura a fost aprobată de Consiliu Local Cluj-Napoca și intră miercuri în vigoare.

Ea se aplică atât pentru fumătorii de țigări tradiționale, cât și pentru utilizatorii mijloacelor alternative de fumat, precum produse din tutun încălzit și țigări electronice.

Nerespectarea prevederilor se sancționează cu amendă între 100 și 500 de lei.

(sursa: Mediafax)