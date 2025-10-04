Furtuna din București a dat mari bătăi de cap reprezentanților ISU. Sute de intervenții, mașini avariate și copaci doborâți

Potrivit bilanţului transmis sâmbătă dimineaţă de reprezentanţii ISUBIF, în municipiul Bucureşti s-a intervenit la 309 de solicitări, după cum urmează: 218 pentru copaci căzuţi; 59 pentru elemente de construcţie desprinse; 17 pentru cabluri electrice afectate; 15 pentru acumulări de apă.





Totodată, în judeţul Ilfov au fost înregistrate 42 de astfel de cazuri: 24 pentru copaci căzuţi; 7 pentru elemente de construcţie desprinse; 2 pentru cabluri electrice afectate; 9 pentru acumulări de apă.





În urma acestor situaţii au fost avariate în total 3 autoturisme.



Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a informat, vineri seara, despre două cazuri de copaci care s-au prăbuşit peste două autoturisme aflate în deplasare pe străzi din municipiul Bucureşti, iar o persoană surprinsă de o astfel de situaţie a suferit traumatisme şi a fost transportată la spital. AGERPRES

››› Vezi galeria foto ‹‹‹