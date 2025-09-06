Gara de Nord intră în șantier. Începe modernizarea celei mai mari gări din România

x close
de Redacția Jurnalul    |    06 Sep 2025   •   23:40
Ministerul Transporturilor anunță că începutul lunii septembrie este marcat de semnarea Autorizației de construire pentru Faza I a lucrărilor de modernizare, consolidare și reabilitare a Stației CF Gara de Nord București, una dintre cele mai importante investiții în infrastructura feroviară.

„Este un proiect amplu, cu o valoare de peste 537 milioane lei, care va transforma treptat Gara de Nord într-un spațiu sigur, modern și demn de capitala României.

Primele lucrări vizează clădirile C1 și C4 – parte din ansamblul istoric al gării, construit în 1872. Vom interveni cu grijă pentru a conserva patrimoniul, dar și pentru a aduce stația la standarde europene, inclusiv prin consolidări, instalații moderne și măsuri de eficiență energetică”, a transmis Ministerul Transporturilor.

Durata de execuție este de 46 de luni.

Gara de Nord este parte a rețelei europene de transport (TEN-T) și beneficiază de finanțare prin Programul Operațional Transport 2021–2027.

Obiectivul este acela de a oferi călătorilor o experiență civilizată, sigură și rapidă, cu o gară adaptată vremurilor moderne, dar cu respect pentru trecutul ei istoric.

(sursa: Mediafax)

 

