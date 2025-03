Călin Georgescu a ajuns la BEC pentru a-și depune candidatura

Călin Georgescu a ajuns cu puțin înainte de ora 16.00 la sediul BEC pentru a-și depune candidatura la alegerile prezidențiale din luna mai.

Acesta a fost așteptat de liderii AUR și POT, dar și de mulți susținători.

Georgescu a intrat în sediul BEC fără a face declarații.

Georgescu: Imposibil să nu fiu pe buletinul de vot

Georgescu a spus că este „imposibil” să nu se regăsească pe buletinul de vot, fiind încrezător că nu îi va fi anulată candidatura din cauza dosarelor penale.

Georgescu a afirmat că a depus 324.000 de semnaturi pentru susținere și depune candidatura „din respect față de poporul român care a înțeles că trebuie să șapere democrația și libera extremare”.

El le-a mulțumit lui George Simion și Anei Maria Gavrilă, liderii AUR și POT, „pentru tot ce au făcut, strângere de semnături și susținere”.

„În toată această perioadă am trecut prin foc și sabie și este bine pentru că prin suferință am aflat toți și am înțeles valorile fundamentale legate de pace, de democrație și de libertate. Nu poți să le înțelegi decât când le-ai pierdut. De aceea spun tuturor că este bine să ne apărăm democrația, este bine să ne luptăm pentru libertate și pentru pace. Pacea nu o primim, trebuie să luptăm pentru ea așa cum a făcut-o cu mare demnitate moșii și strămoșii noștri”, a spus Georgescu.

El mai spune că a ridicat steagul democrației și libertății „pe care îl îmbrășişăm împreună cu președintele Donald Trump care a făcut același lucru cu administrația Trump-Vance pe care o urmăm împreună pentru aceleași idealuri și pentru aceleași valori comune pe care le îmbrășişăm și anume pacea, democrația și libertatea”.