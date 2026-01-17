Gerul împinge consumul de gaze spre pragul de 60 mil. mc duminică

El ar urma să fie asigurat din producția internă, 23,7 milioane metri cubi și din import 15 milioane metri cubi, arată datele operatorului sistemului național de gaze, societatea Transgaz analizate de jurnalul.ro.

Cea mai mare cantitate ar urma să intre în țară prin punctul Negru Voda1-Kardam, ea fiind estimată la 13,3 milioane metri cubi. În același timp, România ar urma să exporte duminică 7,4 milioane metri cubi. Din această cantitate, 1,7 milioane metri cubi de gaze ar urma să meargă spre Ucraina, pe la punctul Isaccea 1 - Orlovka, și 5,7 milioane metri cubi spre Republica Moldova, pe la Ungheni.

De asemenea, pentru asigurarea consumului, din depozite se vor mai extrage 24,4 milioane metri cubi, în condițiile în care rezervele din depozite sunt acum de 1,92 miliarde metri cubi. Episodul actual de ger pune presiune puternică pe sistemului energetic, dar până acum nu au fost probleme în furnizarea gazelor și energiei electrice.

În România, gazul este consumat pentru încălzire rezidențială în centralele mici de apartament și în centralele termice care asigură termoficarea în regim centralizat. În plus, gazul este folosit și pentru producția de energie electrică în termocentralele pe gaz.