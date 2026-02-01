Șeful Armatei României avertizează cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'

Gheorghiță Vlad a precizat că șeful Statului Major al Apărării nu are responsabilități în domeniul rezerviștilor militari.

Acesta a declarat că își dorește ca toți militarii să aibă drepturi egale, în conformitate cu eforturile pe care le-au depus într-o carieră, pentru unii de 35-40 de ani.

„Da, șeful Statului Major al Apărării nu are responsabilități în domeniul rezerviștilor militari, chiar dacă am văzut în spațiul public …nivelul de așteptare al rezerviștilor militari este foarte mare vis a vis de Statul Major al Apărării.

E o întrebare politică, este o decizie care, cel mai probabil, va ajunge în Parlamentul României. Ceea ce vreau să spun – noi, la nivelul Statului Major al Apărării nu facem nicio diferență între militari activi, militari în rezervă, militari în retragere”, a afirmat generalul Vlad, pentru TVR.

„Personal, ca militar îmi doresc ca toți să avem drepturi egale, îmi doresc ca militarii români și rezerviștii militari să fie valorizați în conformitate cu eforturile pe care le-au depus într-o carieră, pentru unii de 35-40 de ani.

Trebuie să redăm demnitatea statutului de militar corespunzător și printr-o lege corespunzătoare a pensiilor militare”, a completat el.

Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: „Nu este ok”

Vlad a explicat că sunt diferite grile de constituire a pensiei militare și de impozitare.

Astfel, el a concluzionat că acest fapt „nu este ok” și că „trebuie să avem aceeași abordare pentru fiecare pensionar militar”

„Adică un nivel civilizat de venituri pentru rezerviștii militari și repet unul echilibrat pentru ca au fost foarte multe schimbări legislative din 2017, 2024.

Sunt diferite grile de constituire a pensiei militare, diferite, nivele diferite de impozitare. Nu este ok, trebuie să avem aceeași abordare pentru fiecare pensionar militar – fie ca a ieșit la pensie în 1995 sau în 2025”, a subliniat generalul Vlad.