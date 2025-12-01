Grindeanu: România trebuie să arate public câți bani și ce resurse trimite Ucrainei și Republicii Moldova

Liderul social-democrat a precizat că decizia finală ar putea aparține Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

În cadrul unei declarații publice, Grindeanu a fost întrebat dacă este de acord ca autoritățile române să facă publice sumele și resursele oferite celor două state vecine. Răspunsul său a fost categoric:

„Da, fără nuanțe. Da, total.”

Acesta a explicat că nivelul de clasificare al unor astfel de informații nu depinde întotdeauna de Guvern, ci poate fi stabilit la nivelul CSAT.

„Când am fost ministru al Transporturilor, ministrul Transporturilor nu este membru CSAT. Și, cum bine știți, ar putea să fie o decizie la nivel de CSAT”, a precizat liderul PSD.

„E bine ca oamenii să știe”

Grindeanu a subliniat că transparența este importantă și în acord cu practicile multor state partenere.

„Statele Unite, Polonia, toate țările din Uniunea Europeană… Cred că e absolut necesar. E bine ca oamenii să știe aceste lucruri. Total de acord”, a spus președintele PSD.

Discuția despre transparentizarea sprijinului acordat Ucrainei și Republicii Moldova vine în contextul cererilor publice tot mai frecvente privind clarificarea costurilor asumate de România în zona de securitate regională.

Președintele PSD critică gestionarea dronelor rusești și cere explicații în Parlament

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică modul în care au fost gestionate intrările dronelor rusești în spațiul aerian românesc, afirmând că situația „ne-a făcut de râs” și solicitând prim-ministrului să prezinte în Parlament o radiografie a securității naționale și planurile de viitor.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat, la România TV, modul în care au fost gestionate recentele incidente legate de dronele rusești care au intrat în spațiul aerian românesc, afirmând că situația afectează imaginea României.

„Pot să spun că pe acest subiect a avut dreptate, că ne-am făcut de râs. Cum e posibil să-ți intre pe la Tulcea, după aceea să facă o curbă, să intre pe la Galați, prin Vrancea, să ajungă în Vaslui și apoi să se așeze pe o casă în Republica Moldova sau într-un plop în Vaslui? Nu cred că e o imagine bună”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a subliniat importanța mecanismelor funcționale, dincolo de persoanele care ocupă funcții publice: „Pleacă cineva, vine altcineva. Mă interesează să funcționeze mecanismele, mai ales din punct de vedere al securității naționale”.

Grindeanu a precizat că de o lună a solicitat primului ministru să vină în Parlament pentru a prezenta o radiografie a securității naționale și planurile de viitor, însă solicitarea nu a fost încă onorată: „Am transmis cabinetului primului ministru că acest lucru nu poate fi ignorat și așteptăm să ne comunice o dată când vine la ora Prim-ministrului. Nu e o chestiune cu care te poți juca, indiferent cine e prim-ministru”, a adăugat președintele PSD.

Sorin Grindeanu, critici la adresa Oanei Gheorghiu: Nu-mi convine să mă facă de râs

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, o critică dur pe vicepremierul Oana Gheorghiu, afirmând că prestația acesteia afectează imaginea Guvernului și că, deși îi respectă activitatea din mediul ONG, aceasta „nu este calificată” pentru funcția pe care o ocupă.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat critici dure la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, afirmând că prestația acesteia afectează imaginea Guvernului din care face parte și PSD. Grindeanu a spus că anumite declarații publice ale vicepremierului „mai bine nu erau” și că situația trebuie „reparată rapid”.

„S-au construit spitale în România în această perioadă, nu doar corpuri de spital. Asta nu te califică să restructurezi companiile de stat. Am văzut zilele trecute o conferință de presă care mai bine nu era. Pe mine mă preocupă aceste lucruri pentru că și PSD face parte din acest guvern și nu-mi convine ca imaginea guvernului să fie una praf”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat că el și partidul s-au opus nominalizării Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. „Eu n-am fost de acord să fie vicepremier și nici PSD-ul nu a fost de acord. Pare că am avut dreptate”, a spus acesta.

Grindeanu a precizat că, deși îi respectă activitatea din mediul ONG, aceasta „nu o califică” pentru funcția de vicepremier. Criticile au vizat și declarațiile publice ale lui Gheorghiu despre administrația Trump.

„Să venim și să spunem lucruri care pot irita administrația Trump... nu o dată, ci de mai multe ori. De aceea am spus «nu»”, a adăugat președintele PSD.

Întrebat dacă, de la instalarea vicepremierului Gheorghiu, a discutat cu ea, Grindeanu a răspuns scurt: „Nu”.

