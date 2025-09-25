Guvernul majorează la 798 milioane lei bugetul „Programului pentru școli”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat joi că Executivul a aprobat continuarea „Programului pentru școli al Uniunii Europene” pentru perioada 2023–2029, cu un buget majorat la 798 milioane de lei pentru anul școlar 2025–2026.

Prin acest program, peste 1,8 milioane de preșcolari și elevi din România vor primi zilnic fructe și legume, lapte și produse lactate, precum și produse de panificație.

„Folosim fondurile europene pentru a asigura alimentație sănătoasă copiilor noștri și sprijinim și producătorii locali distribuind produsele pe care le obțin”, a transmis Florin Barbu.

Programul urmărește atât îmbunătățirea obiceiurilor alimentare ale copiilor, cât și susținerea producției agricole interne prin includerea produselor locale în distribuție.

(sursa: Mediafax)

Gabriel Pecheanu, gabriel.pecheanu@mediafax.ro

Keywords:BARBU, GUVERN