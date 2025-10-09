Liste negre în Guvern? Sindicaliștii cer demisia lui Jurca

„Nu s-au cerut liste negre, este o metaforă. Ceea ce s-a cerut - s-a cerut o precizare în privința celor care au participat, au întrerupt lucrul pentru a participa la acel protest din fața Guvernului, un demers pe care Cancelarul Jurca l-a explicat în detaliu chiar la o recentă conferință de presă, și anume, de principiu, cine nu este la locul de muncă, nu există niciun motiv să fie plătit pentru orele, zilele respective. În ceea ce privește felul în care vede premierul această chestiune, cred că cel mai bine vorbește faptul că domnul Jurca este în funcție și nu i-a fost solicitată demisia”, spune Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Dogioiu mai spune că nu a văzut „aceste liste negre” și nici nu știe ce informații a primit premierul.

„Discuția a fost, după cum v-a explicat la recenta conferință de pres. A explicat faptul că era menită strict a clarifica cine a fost la muncă și merită banii pe acele ore de muncă și cine nu. Dar nu e vorba de liste negre, nu urmau niciun fel de, mai știu eu ce, nu știu la ce s-au referit, întrebați-i pe ei la ce s-au referit”, a mai spus Dogioiu.

(sursa: Mediafax)