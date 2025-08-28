Guvernul lovește din nou în cei mai vulnerabili: peste 10 milioane de români vor plăti mai mult pentru medicamentele necesare

Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au decis să scadă nivelul de compensare pentru un număr mare de medicamente, ceea ce va conduce la un impact financiar suplimentar pentru pacienții care suferă de boli cardiovasculare, diabet sau sunt sub tratament cu antibiotice, avertizează producătorii de medicamente generice.

Potrivit estimărilor, peste 10 milioane de pacienți vor fi nevoiți să suporte o co-plată mai mare pentru medicamentele de care au nevoie. Pacienții cu mielom multiplu, spre exemplu, vor scoate din buzunar 237 lei pentru pastilele care acum sunt gratuie.

„Unele medicamente, care beneficiază acum de compensare de 90% (lista A), vor fi mutate în lista B, unde sunt medicamentele cu doar 50% compensare. Altele, din aceste doua prime liste, vor fi mutate direct în lista D, cea în care sunt medicamentele care beneficiază de compensare de doar 20%.

Iar pentru produsele compensate in listele C, cu nivel de compensare 100%, se modifica pretul de compensare pentru mii de produse, astfel incat, pentru aceste produse, este foarte posibil sa apara coplata pentru pacient.

Numărul pacientilor afectați de această decizie este estimat să depășească peste 10 milioane; aceștia vor fi nevoiți să suporte o co-plată mai mare pentru medicamentele de care au nevoie, între 6-500 RON/medicament/lună.

Astfel, dacă decizia va fi pusă în aplicare, pentru medicamente foarte folosite precum Rosuvastatina, pentru care astăzi pacientii cu colesterol marit scot din buzunar 20 de lei, ei vor plati 33 de lei, o crestere de 65%. La Candesartan, recomandat în hipertensiune, creșterea e de la 17 la 30 lei. Entecavir, medicament pentru hepatită cronică, de la 0 la 32 lei iar pentru Lenalidomidă, cu care se tratează mielomul multiplu, creșterea este de la 0 la 237 lei”, a transmis Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR), subliniind că această decizie a autorităților este cel puțin suprinzătoare, mai ales după ce premierul Ilie Bolojan se arătase susținător al tratamentelor ieftine, la momentul în care a anunțat măsurile avute în vedere pentru reformarea sistemului de sănătate.

„Tratamente ce pot fi rezolvate cu medicamentele generice sunt rezolvate mai scump, cu cele inovatoare. Din păcate, avem un supraconsum de medicamente și proceduri inadecvate în această zonă. Avem o pondere importantă a medicamentelor inovatoare atât ca volum, mult mai mare decât ar fi normal, dar și ca sumă, iar tratamente care pot fi rezolvate cu medicamentele generice, datorită întârzierilor din sistem, sunt rezolvate la prețuri de două - de trei ori mai scumpe cu cele inovatoare. Și e nevoie ca acolo unde medicamentele scumpe pot fi înlocuite de medicamentele generice să facem acest lucru și doar acolo unde nu există înlocuitori să menținem în continuare posibilitatea de tratamente scumpe, care depășesc posibilitățile sistemului”, declara, luna trecută, Bolojan.

„Decizia de a reduce nivelul de compensare va afecta milioane de pacienți care depind zilnic de aceste tratamente. Într-un context economic deja dificil, orice creștere a costurilor este resimțită dureros de pacient. Solicităm un dialog deschis pentru a găsi soluții echilibrate, care să asigure accesul tuturor la medicamentele necesare”, a declarat Daniel Bran, președintele APMGR.

Totodată, producătorii de medicamente generice cer public o întâlnire cu premierul, date fiind problemele cu care se confruntă, dar și pentru a oferi propuneri concrete de optimizare a bugetului.

„Accesul medicamentelor generice și biosimilare în Lista medicamentelor compensate necondiționat (corespunzătoare medicamentelor inovatoare care au brevet expirat și se află în contract Cost-Volum) se face cu mare întârziere. Această întârziere de până la 1.5-2 ani are implicații majore pentru:

Sistemul de sănătate à deoarece se compensează medicamente cu prețuri mai mari. Pacienți à deoarece prin accesul la compensare al medicamentelor generice și biosimilare imediat ce expiră brevetul medicamentelor inovatoare, ar putea fi tratați mai mulți pacienți. Producători à deoarece, datorită lipsei de predictibilitate, aceștia ajung să distrugă loturi de medicamente care nu mai sunt vandabile în momentul în care ajung să fie compensate.

Subliniem că această întârziere conduce la prelungirea artificială a brevetului medicamentului inovator, fără asigurarea unei concurențe reale”, a detaliat APMGR, solicitând modificarea legislației în sensul includerii imediate a medicamentelor generice pe Lista de compensare necondiționată pentru a oferi pacienților optiuni terapeutice multiple și optimizare bugetară.

1 din 2 pacienți din România este tratat cu aceste medicamente

Riscurile trecerii unor medicamente generice pe un nivel de compensare inferior sunt considerabile, având în vedere că aceste medicamente sunt prescrise milioanelor de pacienți care suferă de boli cronice importante precum bolile cardiovasculare şi diabet, aproximativ 1 din 2 pacienți fiind tratați cu aceste medicamente la nivelul României, iar afecțiunile cardiovasculare reprezintă prima cauză de mortalitate în țara noastră.

APMGR arată, de asemenea, că nu au fost comunicate în mod transparent criteriile care au stat la baza selecției acestor medicamente pentru care statul va deconta mai puțini bani.

„Prin implementarea unei astfel de măsuri crește co-plata pacientului care deja este împovărat de creșterea prețurilor ca urmare a majorării cotei TVA, impozite crescute pe locuințe, plata CASS etc, măsuri care conduc la scăderea puterii de cumpărare. Sperăm ca și autoritatile să realizeze impactul social și ineficiența măsurii pentru scopul declarat”, subliniază producătorii.