Guvernul nu mai finanțează cele 400 de radare fixe. Vitezomanii răsuflă ușurați. România, în topul accidentelor

Guvernul a decis să nu mai finanțeze proiectul care prevedea instalarea a 400 de camere video de supraveghere a traficului, proiect estimat la aproape 100 de milioane de lei, scrie observatornews.ro

Proiect amânat pe termen nelimitat

Planul, propus de Compania Națională de Drumuri, viza montarea radarelor pe autostrăzi și pe cele mai periculoase șosele din țară, acolo unde se înregistrează frecvent accidente grave:

DN1 București – Oradea

DN2 București – Siret

DN6 București – Timișoara

Camerele urmau să calculeze automat viteza de deplasare între două puncte de control și să trimită amenda direct la adresa șoferului, dacă era depășită limita legală.

Potrivit autorităților, cel mai devreme, sistemul ar putea fi implementat peste doi ani, dacă se va găsi finanțarea necesară.

În prezent, România nu are radare fixe. Poliția Rutieră folosește 1.186 de radare mobile, cu ajutorul cărora au fost aplicate peste 350.000 de sancțiuni în primele șase luni ale anului.