Scandal la Primăria Sector 2, după explozia de concedii medicale ale angajaților instituţiei. A fost sesizat Colegiul Medicilor

de Redacția Jurnalul    |    25 Sep 2025   •   20:05
O explozie de concedii medicale s-a înregistrat după reorganizarea aparatului administrativ, la Primăria Sectorului 2 al Capitalei, anunță primarul Rareș Hopincă. Acesta a sesizat Colegiul Medicilor.

„După reorganizarea aparatului administrativ al Primăriei Sectorului 2, am descoperit un fenomen : o explozie de concedii medicale. Doar în iulie 2025 s-au dat 113 concedii medicale, cu 50% mai multe decât anul trecut, adică 1142 de zile de absență”, a scris joi seara pe Facebook, primarul Rareș Hopincă.

Conform acestuia, s-au plătit 250.000 de lei în plus din bugetul Sectorului 2.

„Fix acum, când am redus cheltuielile salariale cu aproape 20 de milioane lei și redirecționăm banii spre școli, străzi și servicii publice, brusc au apărut valuri de probleme medicale. Coincidență?”, se întreabă primarul.

Acesta anunță că a sesizat Colegiul Medicilor și cere verificări clare și corecte: „Cine are probleme reale de sănătate, are tot sprijinul. Cine însă crede că poate fenta sistemul pe spatele cetățenilor, trebuie să știe că în Sectorul 2 nu merge așa!”.

 

 

