Hoțul Coifului de la Coțofenești vinde tricouri cu el. Bărbatul și-a lansat propriul brand de haine din închisoare

Unul dintre bărbații condamnați pentru furtul care a șocat România și Olanda a decis să transforme întreaga poveste într-o afacere. Douglas W., unul dintre cei trei autori ai jafului de la Muzeul Drents din Assen, și-a lansat din închisoare un magazin online de haine, iar logo-ul principal este chiar... coiful pe care l-a furat, scrie puna.nl

Pe site-ul său, bărbatul explică senin că vrea să ofere „o notă pozitivă” poveștii și să transforme notorietatea furtului într-un brand comercial.

Practic, după ce a furat una dintre cele mai valoroase piese din patrimoniul României, acum încearcă să vândă tricouri și șepci inspirate de ea.

Jaful care a ținut România cu sufletul la gură

Pentru români, povestea nu este una oarecare.

În noaptea de 25 ianuarie 2025, hoții au aruncat în aer o intrare a Muzeului Drents din Assen, au spart vitrinele și au fugit cu Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice de aur, piese împrumutate de România pentru expoziția „Dacia – Imperiul Aurului și Argintului”.

Jaful a devenit rapid unul dintre cele mai mari scandaluri culturale din ultimii ani. România a cerut explicații, directorul Muzeului Național de Istorie și-a pierdut funcția, iar presa internațională a urmărit cazul luni întregi.

Motivul? Coiful de la Coțofenești nu este o simplă piesă de muzeu.

Datând din secolul al V-lea î.Hr., acesta este unul dintre cele mai importante simboluri ale civilizației geto-dacice și una dintre cele mai valoroase descoperiri arheologice făcute vreodată pe teritoriul României. Coiful a fost descoperit în Prahova, în 1928, și este considerat practic de neînlocuit.

De la explozibili și baroase la... merchandising

Cea mai ironică parte este că autorii au fost condamnați recent la câte 47 de luni de închisoare pentru jaf. Doi dintre ei au colaborat cu anchetatorii, ceea ce a permis recuperarea coifului și a două dintre cele trei brățări dacice furate. Artefactele au revenit în România în aprilie 2026. O brățară este încă dispărută.

Însă Douglas W. pare să fi găsit deja o nouă ocupație.

La proces, el a apărut purtând chiar un tricou al propriei mărci vestimentare, pe care era promovat magazinul online. Potrivit documentelor comerciale din Olanda, afacerea funcționează folosind ca adresă de corespondență chiar penitenciarul în care este încarcerat.

Dacă ar vedea dacii...

Este greu de spus ce ar fi crezut meșterul geto-dac care a realizat coiful acum aproximativ 2.500 de ani dacă ar fi aflat că, după milenii petrecute în pământ, după un secol în muzeu și după un jaf cu explozibili demn de un film de acțiune, opera sa va ajunge logo pe tricouri vândute de unul dintre hoți.

Cert este că povestea Coifului de la Coțofenești continuă să surprindă.

De această dată nu prin valoarea sa istorică, ci printr-o situație care pare desprinsă dintr-o comedie neagră: omul care a furat una dintre cele mai importante comori ale României încearcă acum să facă bani din imaginea ei.