Ilie Bolojan, anunț despre piața carburanților: România nu va avea probleme de aprovizionare

„În ceea ce privește situația pe piața carburanților, aici sunt două aspecte: pe de o parte, sunt aspectele care țin de alimentarea cu carburant a României, a întregului teritoriu, în contextul în care avem atât situația de război din Marea Neagră, care crește riscul pentru transportatori, avem atacurile cu drone, care au afectat capacitățile de livrare dinspre Kazahstan și atunci, în această situație, echipa de la Minsterul Energiei a încheiat o întâlnire cu companiile care sunt implicate în această zonă”, a declarat Ilie Bolojan.

Declarațiile lui Ilie Bolojan vin după ce oficialii Ministerului Energiei au confirmat că a avut loc o întâlnire de lucru cu operatorii și au dat asigurări ca vor fi folosite toate pârghiile legale, cu sprijinul Guvernului și în strâns dialog cu companiile de profil, pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești.

„Și suntem în situația în care, cel puțin în următoarele 2 săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafinăria Petromidia.

De asemenea, una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și, mai ales, a zonei de vest a țării, datorită blocajului pe care îl avem în zona Constanța-Fetești, unde, așa cum știți, datorită lucrărilor care au loc acolo pentru a putea fi terminate, suntem în situația în care depozitul care aprovizionează toată România, de la Oil Terminal, nu poate să livreze cadențat trenurile cu cisterne către zona de vest.

Asta pentru că, pe parcursul verii, avem un rulaj important de trenuri, dat fiind sezonul estival, către mare, care trebuie să respecte anumite rute și anumite ore. Și atunci, în baza discuțiilor cu CFR și cu Ministerul Transporturilor, au fost mutate activitățile pe timp de noapte, în așa fel încât transportul de trenuri dedicate de combustibil să se desfășoare cu prioritate noaptea, în așa fel încât, în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limită, să nu avem probleme în perioada următoare.

De asemenea, este important ca eventualele modificări care ar putea fi făcute în Parlament la legislația care reglementează comercializarea combustibilului în România să fie făcute în așa fel încât să nu perturbe nici activitatea economică, să nu creeze un deficit de combustibil pe piața românească.

Și din acest punct de vedere, am discutat cu domnul ministru Nazare și cu colegii de la Energie să lucreze la o variantă care să poată fi luată în discuție, în așa fel încât, pe baza discuțiilor cu firmele din acest sector, ceea ce propunem și ceea ce s-ar putea vota în Parlament pentru eventualele limitări ale creșterii de prețuri ca urmare a reînceperii războiului, din păcate, din Golf, să se facă într-o manieră care să răspundă atât cetățenilor, printr-un preț cât mai convenabil posibil, dar și companiilor din piață și celor care sunt interesați și care au un rol important în perioada următoare, transportatori sau agricultori”, a declarat Ilie Bolojan.

La întrebarea presei privind prețurile carburanților, Ilie Bolojan a avansat două posibilități. „Piața să rezolve lucrurile sau o intervenție care astăzi nu poate fi făcută la nivel guvernamental, ci doar parlamentar, pentru că modificările de lege se pot face în Parlament”.

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(sursa: Mediafax)