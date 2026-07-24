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Jurnalul.ro Auto Amenințarea BYD: Toyota, luată la țintă

Amenințarea BYD: Toyota, luată la țintă

de Cătălin F. Vărzaru    |    24 Iul 2026   •   06:40
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Amenințarea BYD: Toyota, luată la țintă
Cum rescrie gigantul chinez regulile pieței auto globale

Constructorul chinez BYD și-a fixat un obiectiv care până de curând părea imposibil: să devină cel mai mare producător auto din lume în următorii cinci ani, depășind liderul mondial Toyota.

Compania susține că poate atinge această performanță fără să se bazeze pe piața din Statele Unite, unde taxele vamale și restricțiile comerciale limitează accesul producătorilor chinezi. 

Strategia BYD este una bazată pe dezvoltare organică și pe extinderea accelerată pe piețele unde cererea pentru automobile electrice și hibride este în continuă creștere. Europa, America Latină, Asia de Sud-Est și Australia sunt regiunile în care constructorul chinez vede cel mai mare potențial de dezvoltare în următorii ani.

În paralel, compania investește masiv în tehnologii proprii, de la baterii și sisteme de propulsie electrificată până la platforme software și soluții de încărcare ultrarapidă. Totodată, BYD își extinde gama de modele și intră tot mai agresiv în segmentele premium, unde concurează direct cu mărcile consacrate din Japonia și Europa.

 

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Subiecte în articol: byd constructor chinez taxe vamale restrictii comerciale
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