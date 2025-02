Horațiu Potra, despre armele și banii găsiți de procurori: „Decât să mori în legalitate, mai bine trăiești în ilegalitate”

„Acuma, legat de ce s-a găsit la mine, într-adevăr s-au găsit sume de bani. Vreau să spun, sunt plecat din România din 92. (...) Am câștigat bani, am lucrat pentru regele din Qatar, am lucrat pentru președinți în Africa și așa mai departe, toți banii i-am adus în România. Nu mă obligă nimeni să-mi țin banii în bancă. Banii în bancă, am văzut, sunt conturi blocate și așa mai departe”, a spus miercuri seara, la Realitatea Plus, Horațiu Potra.

El a fost întrebat și despre armele găsite în urma perchezițiilor.

„Cu privire la arme nu vreau să declar nimic, o să-mi asum, da, nerespectarea regimului armelor și muniției”, a spus el.

Horațiu Potra a amintit și de o vorbă pe care ar fi învățat-o de la un căpitan din Franța: „Decât să mori în legalitate, mai bine trăiești în ilegalitate”: „Cu oamenii care ne conduc la ora actuală, care pot băga România în război în orice moment împotriva Rusiei, mai bine să fii pregătit. Și nu să fii pregătit să te bați cu rușii, pentru că cu rușii n-ai cum să te bați, să fii pregătit să te opui ca copiii tăi și tineretul din România să plece la război împotriva rușilor”, a mai spus Potra.

El a mai spus că nu a finanțat „cu nimic campania lui Georgescu”.

Miercuri au avut loc zeci de percheziții în județele Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj. Anchetatorii au căutat dovezi privind acțiuni grave contra ordinii constituționale, promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid și crime de război și pentru fals în declarații în campania pentru alegerile prezidențiale. Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile au vizat locațiile lui Horațiu Potra și apropiați ai acestuia.

