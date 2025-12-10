Bogdan Hossu i-a atras atenția lui Bolojan că percepția e că urăște salariații și cetățenii

Președintele Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hossu, i-a transmis premierului Ilie Bolojan un mesaj dur miercuri. Liderul sindical a vorbit despre percepția pe care o au colegii săi despre șeful Executivului.

„I-am atras atenția premierului că percepția, cel puțin pe care mi se transmite din partea colegilor mei, e că domnia sa urăște salariații și cetățenii din România", a declarat Bogdan Hossu după întâlnirea de la guvern.

Liderul sindical a precizat că măsurile sunt luate tendențios pentru a abrutiza salariații.

Bogdan Hossu a susținut că guvernul protejează în continuare companiile cu capital privat și de stat. Președintele Cartel Alfa a criticat măsurile de austeritate pe care Executivul le implementează.

Întrebat ce a răspuns premierul Ilie Bolojan la această acuzație, Bogdan Hossu a spus: „N-a zis nimic. Nu pot să fac un comentariu la ceva ce nu a comentat domnia sa”.

Liderul sindical a cerut ca salariul minim să crească. Bogdan Hossu a explicat că nu este normal să se penalizeze angajații care vor face creșterea economică. Președintele Cartel Alfa a subliniat că o treime din salariați lucrează la salariu minim.

„Nu poți să ai pretenția unei creșteri economice și este clar o evaziune fiscală care este susținută în principal de întreprinderile mici și mijlocii”, a mai spus Bogdan Hossu.

Cartel Alfa pregătește acțiuni de protest în perioada următoare. Liderul sindical a anunțat că se va adresa Administrației Prezidențiale. Bogdan Hossu cere medierea urgentă a președintelui României pentru rezolvarea conflictului.

„Este urgent nevoie de mediere din partea președintelui României, conform prevederilor constituționale, pentru a rezolva problema conflictului care există și care va escalada de la o zi la alta”, a declarat președintele Cartel Alfa.

Guvernul urmează să decidă săptămâna viitoare nivelul salariului minim.

