Rafila a semnat protocolul „București – HPV Free City". Virusul provoacă peste 1.500 de decese anual

de Redacția Jurnalul    |    09 Oct 2025   •   14:00
Sursa foto: Facebook Alexandru Rafila

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a semnat miercuri protocolul de susținere al coaliției „București – HPV Free City", reafirmându-și sprijinul pentru prevenirea infecțiilor cu virusul HPV și a cancerelor asociate.

„Sunt un susținător ferm al vaccinării împotriva HPV, un virus care provoacă, din păcate, peste 1.500 de decese anual în România. Cred cu tărie că prevenția trebuie să fie o prioritate, iar informarea corectă și accesul la vaccinare sunt instrumente esențiale pentru protejarea sănătății publice", a declarat Rafila pe Facebook.

Fostul ministru a apreciat că inițiativa vine din partea unor tineri implicați și a felicitat Federația Tinerilor din Cluj pentru exemplul de leadership.

„Mă bucur că Bucureștiul s-a alăturat acestui demers național, alături de Cluj-Napoca și Timișoara, și cred că împreună putem construi o societate mai informată, mai sănătoasă și mai responsabilă", a adăugat Alexandru Rafila.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: hpv rafila protocol
