Iarna prețurilor explozive: Vin cele mai scumpe sărbători din ultimii 35 de ani!

Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că urmează cele mai scumpe sărbători de iarnă din ultimele trei decenii și jumătate.

Inflația lovește puternic înainte de Crăciun

Potrivit cifrelor comunicate de INS, inflația a ajuns la 9,8%, iar efectele se văd direct în prețuri. Alimentele, cadourile și serviciile se scumpesc constant, în timp ce puterea de cumpărare a populației se reduce vizibil.

„Prețurile vor continua să crească. E foarte probabil ca inflația să rămână aproape de 10% și în decembrie, ceea ce va duce la scumpiri speculative, mai ales la produsele alimentare și cadouri. Asta înseamnă cele mai scumpe sărbători din ultimii 35 de ani”, explică Negrescu.

România riscă o criză economică majoră

Analistul atrage atenția asupra unui pericol și mai mare: fără măsuri rapide, România riscă să intre într-o criză economică amplă.

„Puterea de cumpărare va continua să scadă. Consumul – motorul principal al economiei – începe să dea rateuri, iar statul va colecta tot mai puțini bani. Este un semnal de alarmă. Situația nu arată deloc bine în acest moment”, avertizează el.

Negrescu spune că, fără un buget realist și măsuri care să sprijine economia, presiunea pe taxe ar putea crește. Iar o fiscalitate mai ridicată ar împinge economia într-o spirală negativă.

„Dacă vor reuși să mențină taxele la nivelul actual, există șanse să evităm o criză severă. Dar fără soluții concrete, ne îndreptăm spre o perioadă dificilă, din care toată lumea va avea de suferit”, a mai declarat analistul pentru Antena 3.