x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Pelerinajul de la Iași: 1.600 de credincioși stau la coadă pentru a se închina la Sfânta Parascheva

Pelerinajul de la Iași: 1.600 de credincioși stau la coadă pentru a se închina la Sfânta Parascheva

de Redacția Jurnalul    |    08 Oct 2025   •   21:50
Pelerinajul de la Iași: 1.600 de credincioși stau la coadă pentru a se închina la Sfânta Parascheva
Sursa foto: Lucian Alecu

Aproximativ 1.600 de pelerini stau la coadă miercuri seară la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, în prima zi a celui mai mare pelerinaj ortodox din România.

Racla cu moaștele sfintei a fost scoasă dimineață din Catedrala Mitropolitană și așezată în baldachinul din curtea lăcașului de cult, iar credincioșii s-au aliniat imediat la rând pentru a atinge racla.

Accesul în curtea mitropoliei se face pe un singur culoar, iar peste 1.300 de voluntari și preoți îi îndrumă pe oameni în permanență.

Zona este împânzită de jandarmi, care asigură ordinea publică.

Duminică vor fi aduse din Grecia moaștele Sfântului Grigorie Palama și va avea loc procesiunea Calea Sfinților, când moaștele Cuvioasei Parascheva vor fi purtate pe străzile din centrul Iașului.

Punctul culminant al pelerinajului va fi pe 14 octombrie, în ziua de hram a Sfintei Parascheva, protectoarea Moldovei.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: iasi pelerinaj sfanta parascheva
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri