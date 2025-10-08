Pelerinajul de la Iași: 1.600 de credincioși stau la coadă pentru a se închina la Sfânta Parascheva

Racla cu moaștele sfintei a fost scoasă dimineață din Catedrala Mitropolitană și așezată în baldachinul din curtea lăcașului de cult, iar credincioșii s-au aliniat imediat la rând pentru a atinge racla.

Accesul în curtea mitropoliei se face pe un singur culoar, iar peste 1.300 de voluntari și preoți îi îndrumă pe oameni în permanență.

Zona este împânzită de jandarmi, care asigură ordinea publică.

Duminică vor fi aduse din Grecia moaștele Sfântului Grigorie Palama și va avea loc procesiunea Calea Sfinților, când moaștele Cuvioasei Parascheva vor fi purtate pe străzile din centrul Iașului.

Punctul culminant al pelerinajului va fi pe 14 octombrie, în ziua de hram a Sfintei Parascheva, protectoarea Moldovei.

(sursa: Mediafax)