Poliția continuă ancheta în legătură cu amenințările primite de Simion pe rețelele de socializare

„Poliția Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind amenințări, acte de violență sau alte fapte care pot afecta siguranța persoanelor. În urma plângerii penale depuse a fost constituit un dosar penal, fiind derulate verificările procedurale prevăzute de lege, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și identificării persoanelor responsabile, sub coordonarea unității de parchet competente, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, transmite IGPR.

„Instituția noastră nu tolerează comportamentele sau exprimările care incită la ură, violență ori care promovează ideologii extremiste.

Poliția Română acționează în mod echidistant și imparțial, pentru protejarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor, indiferent de apartenența politică, socială sau de altă natură. Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt garantate, conform Constituției României. Însă, această libertate nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii. Amenințările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancționate conform legii penale”, adaugă sursa citată.

AUR depusese o plângere penală „împotriva tuturor celor care au incitat la ură și violență”, în urma participării liderului AUR la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra.

(sursa: Mediafax)