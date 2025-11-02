IGPR: Peste 700 de permise de conducere, reţinute în ultimele 24 de ore, 100 pentru consum de alcool

Potrivit unui comunicat al IGPR transmis duminică AGERPRES, în ultimele 24 de ore, poliţiştii au intervenit la peste 2.900 de solicitări ale cetăţenilor, au fost constatate peste 9.700 de fapte contravenţionale şi au fost reţinute 709 permise de conducere.



Sâmbătă, poliţiştii au acţionat, la nivel naţional, pentru a preveni faptele antisociale, organizând 416 acţiuni şi au intervenit la 2.920 de evenimente, dintre care 2.525 au fost sesizate de cetăţeni prin 112, menţionează sursa citată.



De asemenea, poliţiştii transmit că au fost depistate 16 persoane urmărite naţional şi internaţional şi în cauzele instrumentate au fost dispuse 48 de măsuri preventive.



Pentru alte nereguli constatate, poliţiştii au aplicat 9.745 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.497.746 de lei.



"Poliţiştii rutieri au acţionat pentru creşterea siguranţei în trafic, fiind constatate 159 de infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice. Au fost reţinute 709 permise de conducere, dintre care 240 pentru viteză şi 100 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 411 certificate de înmatriculare", se precizează în comunicat.

AGERPRES