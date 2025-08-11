Ilie Bolojan, consultări cu federațiile sindicale din învățământ: Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani

Potrivit unui comunicat al Guvernului, în cadrul consultărilor au fost analizate modul de implementare şi efectele aplicării recentelor măsuri care au impact asupra sectorului educaţiei, respectiv: creşterea normei didactice de predare cu două ore pe săptămână, creşterea efectivelor de elevi la clasă, modificarea tarifului pentru plata cu ora, finanţarea sistemului de învăţământ.



"Este important să avem o discuţie corectă, în care fiecare să ne susţinem punctul de vedere. Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilităţile pe care le are în prezent bugetul României şi pe realităţile din sistemul educaţiei", a afirmat Ilie Bolojan la întâlnirea cu reprezentanţii federaţiilor sindicale din educaţie.



De asemenea, Bolojan a subliniat că majorarea normei didactice cu două ore săptămânal, respectiv de la 18 la 20 de ore pe săptămână, plasează România în media europeană din acest punct de vedere.



"Va fi mai multă muncă pentru aceeaşi bani. Aceasta este realitatea. Suntem însă deschişi să facem simplificări în sistemul de învăţământ pentru ca timpul şi energia cadrelor didactice să se concentreze asupra actului educaţional", a menţionat premierul.



Şeful Guvernului a solicitat Ministerului Educaţiei să facă analize cu privire la punerea în aplicare a noilor reglementări şi, acolo unde apar probleme, să propună soluţii punctuale pentru remedierea acestora.



La întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria au mai participat, din partea Guvernului, secretarii de stat din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Sorin Ion şi Gigel Paraschiv.

AGERPRES