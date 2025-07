Ilie Bolojan se spală pe mâini de cazul Anastasiu: „Nu am știut despre dosar”

Ilie Bolojan l-a numit pe Dragoș Anastasiu într-o funcție de vicepremier, fiind al cincilea în cabinetul premierului PNL. Ilie Bolojan susține că nu acceptă funcționari acuzați pentru dare de mită în cabinetul său.

„Nu am știut despre acest lucru și nu am discutat cu dânsul acest aspect”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a spus că a schimbat conducerea ANAF și a trimis echipe de control pentru a verifica dacă mai există practici similare. Ilie Bolojan a precizat că nu va numi imediat un alt vicepremier în locul lui Dragoș Anastasiu și că va prelua el sarcina reorganizării companiilor de stat și a super-agenției AMEPIP, care gestionează aceste companii. Ilie Bolojan a dezvăluit că era la curent cu scandalul încă de vineri, iar Dragoș Anastasiu era dispus să demisioneze.

„Am urmărit de vineri, de când a apărut acest subiect, ceea ce s-a întâmplat. Domnul Anastasiu a venit cu o propunere, că demisia lui este la dispoziție. I-am spus – în general, neluând decizii pe picior, niciodată, ci calculăm ce se întâmplă, să mai stăm o zi-două să să gândim foarte bine ceea ce urmează să facem – și eu, având în vedere întotdeauna să încerc să țin echipa de colaboratori în așa fel încât să putem da rezultate. Și am văzut și cel puțin ceea ce s-a transmis în prima parte pe toate posturile, la conferința de presă de duminică”, a declarat Bolojan, potrivit Gândul.

Ilie Bolojan a înlocuit conducerea ANAF din cauza nepotismului. Premierul susține că a avut informații despre angajați din Ministerul de Finanțe ale căror rude dețin companii cu care fac contabilitate sau consultanță pentru firme private controlate.

„Unul din motivele pentru care conducerea ANAF a fost înlocuită este și aceasta și sper ca de data asta direcția care gestionează componenta de integritate din ANAF să vadă lucruri pe care le vede toată lumea din afară”, a mai spus el.

Premierul nu se declară încântat și consideră acest scandal drept „un episod deloc fericit”, dar e ușurat că s-a încheiat.

„Acest episod nu a fost unul fericit nici pentru domnul Anastasiu, nici pentru guvern, nici pentru mine, dar el s-a încheiat. Asta nu înseamnă că nu trebuie să să tragem niște concluzii după ceea ce s-a întâmplat și după descrierea faptelor și cu toată înțelegerea pe care o am, pentru că și eu am administrat cel puțin o companie mulți ani de zile și am activat în anii 90, care au niște ani foarte dificili”, a declarat el.

Premierul povestește că a administrat o companie îm dificilii ani ’90 și înțelege că a fi antreprenor în România nu este deloc ușor, dar nu încurajează „șpăgile pentru supraviețuire”.

„Chiar am prins și perioada până în 2004. Deci știu cum au evoluat lucrurile. În general, darea de mită sau oferirea unor forme de de taxe, dacă aș putea să le spun de protecție, nu le putem încuraja sub nicio formă și nu trebuie, în general, să le acceptăm. În nicio situație. Chiar dacă uneori viața de antreprenor în România i-a pus pe mulți în alegeri foarte dificile, nu o putem încuraja. Și trebuie să luptăm împotriva unor astfel de situații în care sisteme publice te pun în situația să faci alegeri foarte dificile. Trebuie să luptăm să nu se mai întâmple astfel de situații”, spune el, în interviul acordat G4 Media.

La rândul său, și Dragoș Anastasiu a afirmat la conferința de presă în care și-a dat demisia, că dacă ar fi avut în trecut „mintea de acum”, compania sa n-ar mai fi încheiat contractul cu funcționara ANAF și ar fi apelat la autorități.

„Nu putem susține astfel de practici. Dar trebuie să discutăm și aici foarte deschis. Cred că și astăzi avem cazuri – și am date legate de aceste lucruri – în care oameni de decizie din structurile de finanțe din România au afini, au apropiați, soți, soții, surori care au firme de contabilitate sau firme care oferă la rândul lor consultanță unor companii care sunt controlate de instituția pe care sau de direcția pe care acești oameni o coordonează”, a declarat el.

