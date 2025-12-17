Presiune pe Guvern pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri.  Variantele premierului

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini, în contextul consultărilor pentru legislația necesară pregătirii bugetului de stat pentru anul 2026.

Discuțiile s-au axat asupra impozitului minim pe cifra de afaceri.

Reprezentanții mediului de afaceri au adus argumente pentru eliminarea acestuia, subliniind că introducerea impozitului a afectat investițiile și sentimentul de încredere al investitorilor în economia românească.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a menționat că, în prezent, la nivelul unui grup de lucru, sunt analizate două opțiuni în acest sens, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Prima are în vedere reducerea la jumătate a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026 și anularea acestuia din 2027, în condițiile menținerii la nivelul actual de 4.050 de lei a salariului lunar minim brut pe țară garantat în plată. A doua variantă vizează eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu ianuarie 2026, în condițiile creșterii la nivelul de 4.350 de lei a salariului lunar minim brut pe țară garantat în plată.

„Prim-ministrul a precizat că vor fi analizate toate argumentele, atât din perspectivă economică, cât și socială, iar în perioada imediat următoare vor fi luate decizii cu privire la impozitul minim pe cifra de afaceri, salariul minim, reforma administrativă”, transmite Guvernul.

Aceste decizii vor sta la baza definitivării bugetului de stat pentru anul 2026, care ar putea fi aprobat până la finalul lunii ianuarie a anului viitor, cu un obiectiv clar de încadrare în ținta de deficit bugetar de 6,4% din PIB.

Reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini au subliniat importanța predictibilității fiscale pentru dezvoltarea proiectelor de investiții.

Consultările între Guvern și reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini vor continua în perioada următoare.

(sursa: Mediafax)