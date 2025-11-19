x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Impozitul auto 2025: Cât vei plăti în noua formulă de taxare

Impozitul auto 2025: Cât vei plăti în noua formulă de taxare

de Redacția Jurnalul    |    19 Noi 2025   •   21:30
Impozitul auto 2025: Cât vei plăti în noua formulă de taxare
Sursa foto: Registrul Auto Român

Impozitul auto se schimbă radical de la 1 ianuarie 2025. Noul sistem de taxare va ține cont nu doar de capacitatea cilindrică, ci și de nivelul de poluare al fiecărui autovehicul.

Rezultatul? Proprietarii de maşini vechi vor plăti sume chiar duble sau triple față de prezent, scrie observatornews.ro.

Cum se va calcula impozitul auto în 2025

Statul introduce o formulă nouă, bazată pe două criterii:

  • capacitatea cilindrică, împărțită în segmente de câte 200 cmc;

  • norma de poluare (Euro 6, Euro 5, Euro 4 etc.).

Fiecărui segment îi va fi asociat un tarif de bază, care va crește proporțional cu nivelul de poluare. Mai exact, mașinile cu norme vechi vor plăti mult mai mult.

Cât vor plăti proprietarii de mașini mici (1.4 – 1.6 litri)

Pentru această categorie, impozitul crește semnificativ, indiferent de normă:

Impozit pentru motoarele de 2 litri

Și pentru această categorie diferențele vor fi mari:

  • Euro 6: apropiat de 250 lei/an

  • Euro 3: în jur de 300 lei/an sau chiar mai mult

Motoarele mari (2.5 – 3 litri): o surpriză pentru mașinile noi

Pentru vehiculele cu motor mare, dar cu normă de poluare Euro 6, impozitul va scădea, fiind estimată o reducere de până la 30%.

Ce se întâmplă cu hibridele și electricele

  • Mașinile hibride vor beneficia de impozite reduse, mai mici decât cele ale vehiculelor clasice.

  • Mașinile electrice vor avea în continuare o taxă simbolică: 40 lei pe an.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: impozit auto
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri