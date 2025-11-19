Impozitul auto 2025: Cât vei plăti în noua formulă de taxare

Rezultatul? Proprietarii de maşini vechi vor plăti sume chiar duble sau triple față de prezent, scrie observatornews.ro.

Cum se va calcula impozitul auto în 2025

Statul introduce o formulă nouă, bazată pe două criterii:

capacitatea cilindrică , împărțită în segmente de câte 200 cmc;

norma de poluare (Euro 6, Euro 5, Euro 4 etc.).

Fiecărui segment îi va fi asociat un tarif de bază, care va crește proporțional cu nivelul de poluare. Mai exact, mașinile cu norme vechi vor plăti mult mai mult.

Cât vor plăti proprietarii de mașini mici (1.4 – 1.6 litri)

Pentru această categorie, impozitul crește semnificativ, indiferent de normă:

Euro 6: aproximativ 110–130 lei/an

Euro 4: în jur de 150 lei/an

Euro 3 și mai vechi: peste 200 lei/an, adică o taxă chiar triplată față de prezent

Impozit pentru motoarele de 2 litri

Și pentru această categorie diferențele vor fi mari:

Euro 6: apropiat de 250 lei/an

Euro 3: în jur de 300 lei/an sau chiar mai mult

Motoarele mari (2.5 – 3 litri): o surpriză pentru mașinile noi

Pentru vehiculele cu motor mare, dar cu normă de poluare Euro 6, impozitul va scădea, fiind estimată o reducere de până la 30%.

Ce se întâmplă cu hibridele și electricele