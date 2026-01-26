Încă o femeie a fost ucisă în România. Instanța anulase ordinul de protecție

x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Ian 2026   •   22:50
Sursa foto: în trecut, între cei doi au existat conflicte

O femeie în vârstă de 35 de ani a fost ucisă de partenerul său. Tragedia s-a petrecut în județul Iași, iar bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost depistat la scurt timp.

„La data de 26 ianuarie a.c., în jurul orei 18:45, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat și-ar fi agresat fizic concubina, survenind decesul”, se arată în informarea emisă de IPJ Iași.

Cazul a fost preluat de polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale Iași, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.

În urma activităților desfășurate, bărbatul bănuit de comiterea faptei, în vârstă de 45 de ani, a fost depistat și condus la audieri.

Din verificările efectuate a reieșit că, în trecut, între cei doi au existat conflicte. În urma anchetei preliminare, pe numele acestuia fusese emis un ordin de protecție în favoarea victimei, la data de 7 august 2025, ordin care a fost revocat de instanță la 24 septembrie 2025.

Poliția anunță că nu au mai fost înregistrate sesizări privind conflicte între cei doi de la anularea ordinului de protecție.

„În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun”, tranmiste IPJ Iași.

(sursa: Mediafax)

