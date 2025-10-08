Incendiu cu flacără și degajări mari de fum la acoperișul unor locuințe din Capitală

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Oct 2025   •   14:00
Sursa foto: Hepta

Un incendiu puternic, ce se manifestă cu flacără și degajări mari de fum, a izbucnit, miercuri, la acoperișul unor locuințe de pe strada Mureșeni, din Capitală.

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mureșeni din Capitală.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la acoperișul mai multor locuințe, existând pericolul de extindere și la alte construcții învecinate.

A fost evacuată o persoană și este în grijă echipajelor SMURD.

Pompierii din cadrul ISU București - Ilfov intervin cu 10 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și două ambulanțe SMURD.

(sursa: Mediafax)

 

