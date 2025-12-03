x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Dec 2025   •   20:40
Incendiu la mall Promenada. Au fost evacuate 1100 de persoane
Sursa foto: Antena/incendiu mall

Pompierii intervin miercuri seara pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un centru comercial din Sectorul 2 al Capitalei. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate.

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul s-a produs într-un centru comercial de pe Calea Floreasca din Sectorul 2 al Capitalei.

Pompierii spun că incendiul se manifestă fără flacără, cu degajări de fum de la un transformator în interiorul unei camere tehnice la subsol.

Incendiul este localizat.

Au fost alertate opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori si un echipaj SMURD.

Au fost evacuate și autoevacuate aproximativ 1.100 de persoane.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: incendiu mall promenada persoane evacuate
