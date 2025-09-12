Incredibil! Charlie Ottley a aplicat pentru cetățenie română. Statul îi plimbă dosarul de 5 ani

Acesta s-a întâlnit, la sediul instituţiei, cu Charlie Ottley, jurnalistul britanic cunoscut pentru documentarele sale despre România, precum "Wild Carpathia" şi "Flavours of Romania".



"Am profitat de ocazie ca să-i spun direct un mulţumesc pentru felul în care promovează România şi pentru planurile frumoase pe care le are în continuare pentru ţara noastră. I-am spus că turismul românesc n-a avut vreodată un birou de promovare mai eficient ca el. Am bătut palma şi am promis că pentru 2026 vom pune pe picioare câteva proiecte împreună.

Am aflat şi ceva ce m-a surprins: după ce a devenit cetăţean de onoare al Braşovului acum cinci ani, Charlie a depus şi pentru cetăţenia română. Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic. Sună cunoscut, nu-i aşa? Îi mulţumesc pentru vizită şi pentru energia bună pe care o aduce mereu când vorbeşte despre România!", a scris ministrul, vineri, pe pagina sa de Facebook, potrivit AGERPRES

A venit în România pentru a-i surprinde frumusețea în imagini, însă ceea ce a descoperit l-a fascinat atât de tare, încât a decis să rămână aici pentru totdeauna. Jurnalistul și producătorul britanic Charlie Ottley este astăzi considerat cel mai bun „ambasador neoficial” al țării noastre.

Prin documentarele sale, Charlie a arătat lumii întregi o Românie autentică – cu natură sălbatică, tradiții bine păstrate și oameni extraordinari. Aici și-a găsit nu doar pasiunea, ci și dragostea. Alături de partenera sa, Oana Mihai, s-a mutat într-un sat din munți, de unde continuă să promoveze frumusețea României.

Charlie a început să filmeze povestea României în urmă cu mai bine de un deceniu. Primul episod al documentarului „Wild Carpathia” a fost doar începutul unei călătorii care nu s-a mai oprit.

„În timp ce filmam, m-am îndrăgostit de țară. Da, urmează și partea cu Oana, dar întâi a fost țara”, spune zâmbind Charlie.

Oana Mihai își amintește momentul întâlnirii:

„În 2012, când filma Wild Carpathia 2, am primit un telefon de la o prietenă: «Este o echipă de la Travel Channel care face ceva minunat pentru România, hai să îi ajutăm în zona Bran-Brașov». Și așa ne-am cunoscut. A început totul cu o îmbrățișare, iar de atunci nu ne-am mai despărțit.”

De-a lungul anilor, Charlie a cutreierat fiecare colț al țării – din Delta Dunării până pe crestele Carpaților. În documentarele sale, a prezentat tradițiile, cultura, gastronomia și mai ales oamenii.

„Am stat de vorbă cu pescari, țărani și cu actualul Rege al Marii Britanii. Prințul Charles a fost una dintre cele mai importante voci din filmele mele și un mare susținător al României”, povestește jurnalistul.

Campaniile realizate de el au dus România pe BBC, prin opt filme care promovează țara în întreaga lume.