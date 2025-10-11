„Ingrid, un nume născut din curaj și recunoștință.” O poveste emoționantă din Sălaj: o mamă aflată între viață și moarte își botează fiica după asistenta care i-a salvat viața

O noapte care a început ca una obișnuită

Vineri noapte, dispeceratul ISU-SAJ a primit un apel care anunța un caz comun: „O femeie gravidă, naștere în curs”, în localitatea Camăr, județul Sălaj. O ambulanță cu asistent medical a fost trimisă imediat la fața locului. Însă, la sosire, echipajul a descoperit o scenă departe de orice rutină: femeia era întinsă pe jos, slăbită și pierduse o cantitate mare de sânge.

Lupta pentru viață

Femeia și bebelușul au fost imediat asistați, însă starea gravă a mamei a impus intervenția de urgență a echipajului SMURD de terapie intensivă mobilă (TIM). La sosire, medicul Andrei Costea a constatat că pacienta era somnolentă, în stare de șoc, cu dureri abdominale puternice și sângerări masive.

După ce s-au asigurat că nou-născutul este stabil, echipa medicală s-a concentrat pe salvarea mamei: manevre de hemostază, perfuzii, resuscitare volemică și tratament de urgență. Inima femeii a rezistat, iar datorită intervenției rapide și precise, starea ei s-a stabilizat.

Drumul tăcut spre viață

„Drumul până la spital a fost tăcut. Se auzeau doar sunetul constant al monitoarelor și pașii rapizi ai vieții care se încăpățânau să meargă mai departe. Când am ajuns la spital, erau amândoi stabili, iar nou-născutul gângurea”, a povestit, cu emoție, dr. Andrei Costea, medicul de pe echipajul TIM.

Un nume cu putere de simbol

La secția de neonatologie, asistentele au întrebat-o pe mamă cum va numi fetița. Slăbită, dar conștientă și recunoscătoare, femeia a răspuns fără ezitare:

— Ingrid. O cheamă Ingrid.

Numele ales nu a fost întâmplător: Ingrid este asistenta medicală din echipajul SMURD care i-a fost alături și a contribuit decisiv la salvarea ei. Un gest simplu, dar plin de sens — un omagiu adus eroilor în uniformă care, în tăcere, salvează vieți.

Eroii din umbră

Din echipa care a făcut posibil miracolul vieții au făcut parte dr. Andrei Costea, asistentul medical Ingrid Bărar și paramedicii Dacian Onica și Simo Nobert. Împreună, au demonstrat că în spatele fiecărei misiuni reușite stă o echipă unită, devotată și pregătită să înfrunte orice limită.

Epilog: acolo unde se nasc speranțele

Nu toate nașterile au loc între pereți albi, sub lumini sterile și priviri liniștite. Unele se petrec în marginea lumii, între două sirene și o inimă care refuză să cedeze.

Acolo se nasc nu doar copii, ci și povești despre viață, speranță și curaj.

Și, uneori, un nume — Ingrid — devine simbolul recunoștinței și al miracolului. Povestea a fost prezentată pe Facebook IGSU.