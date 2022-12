Interviu cu prinţul Ghika, românul care conduce garda regală britanică: "România a devenit un stat crucial în Uniunea Europeană și în cadrul NATO"

În fruntea regimentelor Household Division din Marea Britanie se află un strănepot al Marthei Bibescu (romancieră, poetă, politiciană și memorialistă română și franceză) şi fiu al prințului John Ghika, generalul-maior Christopher Ghika, Comandor al Ordinului Imperiului Britanic.

Christopher Ghika este românul care a participat, în calitate de comandant la ceremonialul funerar al prințului Philip al marii Britanii, dar şi al Reginei Elisabeta a II-a.

De asemenea, el este cel care a condus Irish Guards, regimentul de elita al armatei britanice care a asigurat paza reginei și întregul protocol al nunții lui William cu Kate.

- Vă amintiți ce vă spunea tatăl dumneavoastră despre cine sunteți și cine v-au fost strămoșii?

"Cred că toată lumea simte nevoia în viață să știe de unde vine. Și pentru noi, ca familie, era important să știm de unde ne tragem.

Era un mod de a ști pururea de unde venim, era o prezență necontenită.

Sentimentul de mare mândrie, de interes deosebit și de imensă bucurie legată de România.

Mai mult acest sentiment decât anume împrejurare sau poveste și în special legat de unii oameni pe care tata îi cunoscuse în copilăria sa, unele locuri pe care le cunoscuse atât în București, desigur, cât și în Munții Carpați unde fusese Bran, Posada, alte asemenea locuri, toate acestea reprezentau legături importante în viața lui și ca tot ce reprezintă o legătură puternică ele rămân veșnic tipărite în memorie, fiind partea contextului în care tatăl meu a trăit.

Și asta sigur înseamnă că au devenit și pentru noi în copilăria noastră niște locuri importante, acest context românesc legat de România și sigur că asta a contat în vizitele făcute de noi în România. Am mers și eu la Posada, la Mogoșoaia și în alte locuri".

- Care vă erau așteptările despre România pe baza relatărilor tatălui şi care a fost descoperirea realității?

"Așteptările și realitatea găsită acolo s-au suprapus exact, au corespuns în totalitate. Tata era foarte fericit și mândru când vorbea despre România și mereu spunea ce țară extraordinară era.

Iar când eu am ajuns o vizitez la asta mă și așteptam. Să găsesc locuri excepționale, cu oameni prietenoși, o arhitectură aparte. Și asta am și găsit când am călătorit acolo. Oameni primitori, prietenoși, clădiri splendide. O țară în care mi-a făcut mare plăcere să mă aflu.

- Ce momente vi se par mai memorabile din cariera dvs?

"Am avut noroc să fiu timp de treizeci de ani în Armata Britanică și cred că experiențele mele sunt foarte asemănătoare cu ale oricui care a intrat în Armata Britanică în aceeași perioadă ca și mine.

Noi, toți aceștia, ca grup, am trăit vremuri incredibil de interesante. Nu, nu vorbesc doar despre mine, subliniez și despre noi, ca grup care ne-am înrolat la începutul anilor '90 în Armata Britanică și de atunci facem parte din ea de treizeci de ani.

Cred că pentru mine, momentele cele mai memorabile sunt probabil cele ale unor mari succese operaționale pe care le-am avut noi și vreau să spun că au fost toate rezultatul unui volum de muncă enorm, al unor tineri excepționali, alături de care și eu am avut șansa să-mi servesc țara.

Fie că a fost vorba de contribuția noastră la eforturile Alianței Nord-Atlantice în cadrul unor proiecte în Balcanii de Vest, în Kosovo, ori de intervenția britanică în Siria, unde am împiedicat preluarea țării de către forțele rebele, ori de protejare a intereselor britanice în Irak, ori de lucrurile incredibile pe care le-am făcut în Afganistan sau, poate și mai recent, de contracarare forțelor ISIS în Orientul Mijlociu.

Desigur, toate n-au fost doar operațiuni exclusiv britanice, ci ale unei coaliții în care am făcut parte din forțele internaționale.

Așadar, cred, când îmi amintesc de ele, sunt foarte mândru de toți acei tineri extraordinari alături de care am luptat. Foarte mândru de coaliția internațională și de sentimentul de încredere că făceam ceea ce trebuie în raport cu organizații precum ISIS.

Deci, reflect inevitabil la aceste trei lucruri și această mândrie, asta îmi vine inevitabil în minte când mă gândesc la cei ani".

- Care credeți că ar fi lecția cea mai importantă pe care o putem transmite generației mai tinere. Care ar fi secretul familiei dvs?

"Cred că pentru oricine, orice tânăr care și-ar începe cariera ar fi câteva lucruri importante. Mai întâi cred că trebuie să-ți urmezi visul.

Dacă ai un vis, un anume ideal, un obiectiv, ei bine, atunci trebuie să-l urmezi și să-l urmărești, să-l urmezi fără preget. Apoi este hotărârea. Cred că atunci când te dedici unui lucru mai mult, cu atât faci acel lucru mai bine și el devine mai ușor.

Și încă ceva, să construiești o echipă grozavă. Să faci parte dintr-o echipă foarte bună. Căci echipa, fie că vorbim de o echipă mai mică, de soldați, de militari, fie de o mare echipă, cum este o coaliție internațională formată pentru a răspunde unor provocări dificile, întotdeauna e mai bine să faci parte dintr-o echipă care urmărește un scop comun. Aceste trei lucruri am constatat, dacă le faci, restul vine de la sine".

Generalul-maior Ghika a fost responsabil de organizarea din punct de vedere ceremonial a funeraliilor Reginei Elisabeta a II-a

- Ce înseamnă pentru dumneavoastră când priviți retrospectiv după ce ați fost în slujba Majestății Sale Regina și ați adus acest omagiu atât de important?

"Întreaga țară și întreaga lume a avut sentimentul unei imense pierderi, căci pentru cei mai mulți dintre noi, ea a fost singurul șef de stat, singura regină pe care am avut-o vreodată și în 70 de ani pe tron ea a întruchipat țesăturile caracteristice ale slujirii și datoriei și a fost pentru noi toți un model exemplar.

Cred că toți cetățenii acestei țări au resimțit foarte profund, foarte adânc pierderea ei. Desigur, cel mai profund au resimțit-o cei din familia ei, căci pentru aceștia ea a fost mamă, bunică, străbunică, dar și regină. Pentru noi ceilalți a fost doar regina și din acest motiv cred că toată lumea a dorit să-și îndeplinească ultima datorie față de regină cât de bine au putut fiecare.

Vă spun succesul acestora pe parcursul celor zece zile, opt operațiuni distincte s-a datorat eforturilor imense a sute și mii de oameni care au lucrat extrem de mult pentru a realiza ceva profesionist și asta de dragul ei. Și cred că ei au făcut acest lucru și sunt foarte mândru de fiecare dintre ei.

Cred că nu voi uita niciodată ziua înmormântării reginei.(...) Când am ajuns în acea zi și privindu-l pe rege și familia regală, m-am gândit că pentru ei era o povară considerabilă această ceremonie funerară. Dar mă gândeam și ce exemplu remarcabil de tradiție, de datorie și slujire era acum transmis și am meditat asupra exemplului dat de rege pe parcursul acelei perioade. A doua jumătate a acelei zile de 19 septembrie va rămâne în amintirea mea mereu.

Generalul-maior Christopher Ghika, sfat pentru România

"Nu sunt deloc sigur că aș fi eu cel mai calificat să dau vreun asemenea sfat, dar cred că pot spune ce partener respectat și de încredere a devenit România azi, în cadrul atâtor organizații și alianțe europene și mai largi între timp, față de acele zile din 1989.

România e acum membră a Uniunii Europene. Un stat membru prețuit și respectat al Uniunii Europene, un stat prețuit și respectat, membru NATO.

Este o țară care azi este respectată și apreciată și asta e ceva ce toți cetățenii României pot privi cu mândrie. Și sunt sigur că românii se pot mândri cu locul pe care țara lor îl deține în Europa și în lume".

- E ceva pentru care ați vrea să mulțumiți României?

"Da, aș spune mulțumesc, România pentru rolul pe care îl ai în ceea ce a devenit Europa și întreaga alianță din care Europa face parte în perioada scursă din acele zile din 1989. Căci România a devenit din ceea ce era atunci în 89, un stat membru important al Uniunii Europene și ați menționat Ucraina.

România a devenit un stat crucial în Uniunea Europeană și, de asemeni, în cadrul Alianței NATO, iar rolul României în cadrul Alianței e acum mai evident decât poate, oricând.

Aceste lucruri nu sunt posibile fără contribuția unor țări precum România, dispusă să-și asume responsabilități și să creeze politici fundamentale. Iar România este una din aceste țări. Și cred și odată cu mine așa cred mulți alții și multe alte țări aliate, că avem ceea ce avem și avem pentru ce mulțumi României pentru locul pe care îl are acum în cadrul acestor mari alianțe NATO și UE. Cred că e un lucru extraordinar".

- Ce moment v-a făcut cel mai mândru de originile dumneavoastră?

"Da, pentru mine probabil a fost momentul în care România a intrat în NATO, pentru că, desigur, eu sunt evident militar. A fost o clipă pentru mine, a fost acel moment când România a aderat la NATO.

A fost momentul când România a făcut o declarație, a luat o poziție despre cine vrea să fie în lumea modernă. Vrea să facă parte din această formidabilă alianțe de națiuni, care deja avea în spate multe decenii de existență și m-am simțit foarte mândru de acel moment.

M-am gândit iată, România s-a alăturat acestui grup de națiuni din care face parte și Regatul Unit, care au aceleași valori și aceleași principii.

Pentru mine, acesta a fost un pas crucial pe parcursul României și asta m-a făcut enorm de mândru.

Generalul-maior Christopher Ghika, mesaj de Ziua Naţională

"Mai întâi urez României o zi națională fericită. I-aș ura noroc, baftă și succes și aș mai ura optimism pentru viitor.

Optimismul este foarte important pentru oricine, orice persoană și pentru orice țară și cred că România este o țară incredibilă și poate fi optimistă pentru viitorul ei.

Are toate motivele să fie optimistă. Are prieteni buni, are o statură bună, un bun profil în lume și este o plăcere să doresc României a fi fericită și optimistă pentru viitor", a mai transmis generalul-maior Christopher Ghika într-un interviu acordat lui Mihai Gâdea pentru Antena 3 CNN.