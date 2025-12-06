Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) cere demiterea Diana Buzoianu — „Gestionare dezastruoasă a crizei apei în Prahova și Dâmbovița”

Potrivit PUSL, deciziile luate de Buzoianu și lipsa de reacție adecvată au transformat o problemă locală într-o situație cu risc pentru securitatea alimentării cu apă — ceea ce, spun ei, amenință „interesele strategice ale României”.

Criticii susţin că decizia privind apele din acumularea Paltinu, atribuibilă Ministerului Mediului, ar fi ignorat avertismentele instituțiilor de apă locale și ar fi expus zeci de mii de oameni la pericol. În plus, cererea de demitere a fost formulată în contextul unei crize care a lăsat comunități întregi fără acces la apă potabilă.

Diana Buzoianu a reacţionat — potrivit declaraţiilor sale — spunând că Ministerul Mediului nu are responsabilitatea directă pentru gestionarea locală a infrastructurii de apă și că nu va demisiona.

Rămâne de văzut dacă premierul Bolojan va da curs solicitării — un semnal care ar cântări greu asupra credibilității guvernului în fața populației afectate.