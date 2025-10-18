Cea mai mare investiție privată în turism de după 1990, la Alba Iulia

Alba Iulia este un oraș cu potențial turistic uriaș, care atrage un număr mare de vizitatori mai ales la cetatea Alba Carolina, renovată integral, în ultimii ani. Dar pentru a fi și mai atractiv, mai ales pentru a atrage grupuri mari de turiști români și străini care să dorească să petreacă aiai mai multe zile, a fost nevoie de o nouă ofertă pentru cazare. Lanțul hotelier internațional ACCOR a evaluat oportunitatea construirii unui hotel în franciză, în apropierea cetății, iar așteptările investitorilor privați și ale administrației locale sunt foarte mari, după deschiderea hotelului Mercure, franciză a lanțului ACCOR.

Viceprimarul municipiului Alba Iulia, Marius Filimon, a declarat, cu ocazia conferinței de presă de lansare oficială a noului hotel, că municipalitatea a intart într-o relație de parteneriat public-privat cu hotelierii, iar Mercure reprezintă cea mai mare investiție privată în turism din oraș, de după Revoluție – în condițiile în care suma totală pe care a investit-o municipalitatea în reabilitarea monumentelor și dezvoltarea infrastructurii orașului, după 2007, este de 60 de milioane de euro.

În cazul noului hotel Mercure este vorba despre o investiție de 10,5 milioane de euro, conform declarației antreprenorului Bogdan Boeriu, cel care a pus bazele noii unități de cazare. Calculele pe care investitorul le-a făcut, în studiul de fezabilitate, arată că investiția va fi amortizată în 10 ani, iar gradul de ocupare al hotelului ar trebui să fie de peste 80% după primii 3 ani, hotelul fiind mai ales o atracție pentru grupurile mari de turiști străini care caută anumite standarde internaționale.

Lanțul ACCOR are și o politică de fidelizare a clienților, prin carduri de reduceri, iar turiștii străini care călătoresc în Europa preferă să aleagă aceste hoteluri tocmai pentru că le cunosc standardele de confort și beneficiază, în acelașși timp, de discounturi. Grupul internațional are și o politică de încurajare a culturii locale, iar noul hotel din Alba Iulia promovează toate atracțiile zonei, în parteneriat cu Primăria, cu muzeele din oraș și alte instituții, dar și cu alți antreprenori – de aici fiind foarte posibil să pornească o inițiativă de asociere în parteneriat public-privat prin crearea unui OMD lcoal (Organizație de Management al Destinației).

Ținta principală e creșterea incomingului

În Alba Iulia sunt 10 hoteluri, inclusiv de 5 stele, dar și pensiuni, vile și camere de închiriat, în total însumând peste 1.000 de locuri de cazare, însă ceea ce lipsea – din punctul de vedere al agențiilor de turism care aduc străini să viziteze România – era un hotel cu standarde internaționale preferate de străini, la 4 stele. Acest amănunt din studiul de fezabilitate realizat înainte de a porni investiția a fost esențial pentru a se trece la implementarea proiectului, pentru că se poate garanta o creștere a numărului de turiști străini care vor alege cazarea în Alba Iulia datorită standardelor ACCOR.

Hotelul Mercure nu face parte din gama luxury, ci respectă standardele de 4 stele din lanțul internațional ACCOR, condițiile fiind apreciate cu precădere de turiștii străini care vizitează România și sud-estul Europei. Dar se adresează și comunității locale și celei de business, urmând să se axeze pe organizarea de evenimente de toate tipurile. Cu o sală de conferințe modulară, cu o capacitate de până la 500 de locuri, restaurant cu specific românesc și mai ales local, zonă SPA și 118 camere, din care 10 sunt apartamente, hotelul va contribui la dezvoltarea turismului leasure și de business în Alba Iulia.

Una dintre țintele investitorului a fost aceea de a atrage în oraș grupurile de turiști străini care până acum vizitau cetățile Deva și Alba Carolina, dar preferau să se cazeze la Cluj, unde găseau standardele preferate. Conform strategiei – care vine în completarea celei a municipalității -, noul hotel Mercure va duce la creșterea substanțială a numărului de înnoptări în Alba Iulia, începând chiar de anul acesta, urmând să crească anual, până în 2030, creând un nou trend, cu maxim potențial pentru incoming (aducerea turiștilor străini în România).

Arhitectură specială și un mic muzeu de arheologie

Hotelul mai are o particularitate atractivă pentru turiștii români și străini: pe lângă amplasarea foarte aproape de intrarea în Cetatea Alba Carolina, la 5 minute de mers pe jos, este construit pe o zonă istorică, deasupra unei case antice (Domus) a unui cavaler dardan, iar după ce s-a făcut descărcarea arheologică (între 2022-2023), obicetele găsite în săpături au fost salvate, apoi au fost expuse, la finalizarea construcției hotelului, într-un mic muzeu unde vizitatorii pot afla multe amănunte din istoria acestor locuri.

De altfel, pentru toate construcțiile din Alba Iulia este nevoie mai întâi de descărcare arheologică, pentru că orașul se află deasupra celui roman care a existat aici cu 2.000 de ani în urmă. Clădirea are și o arhitectură specială, nu doar pentru potrivirea cu speccificul zonei, ci și pentru că nu are fundație și nici nu poate avea parcare subtarană, fiind ridicată pe 256 de piloni speicali, cu o adâncime de până la 250 de metri.

