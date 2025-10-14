Investiție uriașă la Turceni: 380 de milioane de euro, pentru un hub de energie regenerabilă

Proiectul, în valoare totală de 380 de milioane de euro, este prima iniţiativă de această anvergură din judeţul Gorj, potrivit unui comunicat de presă postat pe pagina de Facebook a primarului oraşului Turceni, Constantin Popescu.



Implementarea proiectului va duce la folosirea a peste 123 hectare de teren public (păşuni) şi peste 200 de hectare de teren privat pentru crearea de parcuri fotovoltaice agrivoltaice, staţii de stocare a energiei, precum şi producţie şi stocare de hidrogen verde.



"În inima Judeţului Gorj, unde, timp de decenii, s-a produs una dintre cele mai mari cantităţi de electricitate pe bază de cărbune din România, oraşul Turceni deschide astăzi o nouă etapă a unei tranziţii curajoase către energie verde, sustenabilitate şi parteneriate pentru viitor. În calitate de primar al acestui oraş, împreună cu comunitatea şi echipa mea, am dezvoltat un proiect integrat cu potenţial de implementare accelerată, bazat pe iniţiativă locală, voinţă administrativă şi parteneriate deja conturate. Într-un judeţ unde lipsesc proiecte mature în domeniul tranziţiei juste, Turceni îşi asumă responsabil rolul de lider regional", a declarat Constantin Popescu, potrivit postării.



Parteneri în dezvoltarea acestui proiect, precum şi în implementarea lui, sunt Asociaţia Bankwatch Romania şi Asociaţia GAL Sudul Gorjului. Aceste parteneriate strategice au avut rolul important în dezvoltarea planului de proiect şi alinierea acestuia cu politicile europene de mediu, precum şi în aplicarea pentru asistenţă tehnică.



Debutul implementării acestui proiect va fi la începutul anului 2026.



Proiectul va contribui la o tranziţie justă a regiunii prin creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie şi va fi complementar altor investiţii de decarbonizare în curs de implementare sau care urmează să fie implementate de Primăria Turceni.



"Implementarea cu succes a acestuia va putea reprezenta un reper la nivel naţional de proiecte care contribuie la o tranziţie energetică şi justă reuşită. Dezvoltarea de parcuri fotovoltaice agrivoltaice, instalarea de staţii de stocare şi producţia şi stocarea de hidrogen verde, precum şi exploatarea resurselor geotermale pentru termoficare şi agricultură sunt principalele componente energetice ale acestei abordări integrate prin care Turceni îşi propune să devină un pol regional al tranziţiei energetice", se mai arată în postare.

Sursa: AGERPRES