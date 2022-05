Iohannis: Odată cu alăturarea Suediei și Finlandei, familia NATO va fi mai puternică ca niciodată

„România salută decizia Suediei de a aplica pentru calitatea de membru NATO, anunțată de premierul suedez Magdalena Andersson”, scrie pe Twitter Klaus Iohannis.

El precizează că România sprijină pe deplin un proces rapid de aderare la NATO.

„Odată cu alăturarea Suediei și Finlandei familiei NATO, Alianța noastră va fi mai puternică ca niciodată”, conchide șeful statului.

Romania welcomes Sweden’s decision to apply for @NATO membership, announced today by @SwedishPM Magdalena Andersson. fully supports a swift NATO accession process. With & joining the NATO family, our Alliance will be stronger than ever.