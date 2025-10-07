IŞMB a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică, în contextul atenţionărilor meteo

Întrebat de AGERPRES dacă are în vedere suspendarea cursurilor din cauza atenţionărilor meteorologice, inspectorul a răspuns: "Da, am transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică în Bucureşti pe perioada Codului roşu, către CMBSU (Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă)".



Meteorologii au extins Codul roşu de ploi abundente la cinci judeţe şi municipiul Bucureşti, avertizarea urmând să intre în vigoare marţi seara la ora 21:00.



Potrivit noilor avertizări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 15:00, în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi în municipiul Bucureşti va ploua torenţial şi abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 80...100 şi izolat 120...140 l/mp.

AGERPRES